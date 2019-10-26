財經觀點╱電證分離 讓綠能市場更自由

2019-10-26 00:36 聯合報 蘇坤煌（台鹽綠能總經理）



台鹽綠能總經理蘇坤煌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政府將於十一月公布二○二○再生能源躉購費率，建議將漁電共生獨立類別，並給予較高的收購價格，鼓勵發電業者投資；同時檢討我國再生能源憑證相關規範，將「電證合一」改為「電證分離」，以促進綠電自由化，活絡能源市場。

台灣的太陽能技術相當成熟，也漸邁向規模發展，原本結合農業或漁業以共生型態推動的營農型應該是最適合台灣發展的方向，但法規尚未完備與繁雜的間接成本，造成營農型太陽能發展緩慢。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年可說是台灣綠能元年，企業需求、綠能發電量陸續創新高，盼政府能加速漁電進行，讓漁電能及早進入綠能市場。

同時，漁電共生有別於其他地面型光電設施，為達創電與生態平衡，在鋼材結構、生態調查、養殖協助、創造工作機會和地方回饋等付出相對多的成本，期待政府將漁電共生獨立類別，並給予較高的收購價格，鼓勵發電業者投資。

再從全球綠電趨勢來看，百分百綠電倡議組織ＲＥ一○○已獲得世界百大龍頭企業包括蘋果、Google、微軟等加入，顯示綠電的影響擴及國際產業鏈。

且國內企業不僅需要綠電也需要綠電憑證，希望中央政府能跟上國際走向，重新檢討我國再生能源憑證相關規範，將「電證合一」改為「電證分離」，以促進綠電自由化，活絡能源市場。

目前台灣綠色憑證交易量低落，應從根本解決問題；現今台灣的再生能源憑證採「電證合一」，將綠電跟憑證同時賣給使用者，但兩者其實是不同的需求，並非所有企業都同時需要綠電和電證，同時綁在一起將造成不必要的浪費。

唯有採用「電證分離」，才能讓綠能市場有更大彈性、使企業更易取得綠電憑證，這將有助綠電市場交易增加及增強國內企業在國際供應鏈中的競爭力。（本文由蘇坤煌口述，記者吳秉鍇整理）