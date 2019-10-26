親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

財經觀點╱電證分離 讓綠能市場更自由

2019-10-26 00:36聯合報 蘇坤煌（台鹽綠能總經理）

台鹽綠能總經理蘇坤煌。圖／聯合報系資料照片
台鹽綠能總經理蘇坤煌。圖／聯合報系資料照片
分享

政府將於十一月公布二○二○再生能源躉購費率，建議將漁電共生獨立類別，並給予較高的收購價格，鼓勵發電業者投資；同時檢討我國再生能源憑證相關規範，將「電證合一」改為「電證分離」，以促進綠電自由化，活絡能源市場。

台灣的太陽能技術相當成熟，也漸邁向規模發展，原本結合農業或漁業以共生型態推動的營農型應該是最適合台灣發展的方向，但法規尚未完備與繁雜的間接成本，造成營農型太陽能發展緩慢。

今年可說是台灣綠能元年，企業需求、綠能發電量陸續創新高，盼政府能加速漁電進行，讓漁電能及早進入綠能市場。

同時，漁電共生有別於其他地面型光電設施，為達創電與生態平衡，在鋼材結構、生態調查、養殖協助、創造工作機會和地方回饋等付出相對多的成本，期待政府將漁電共生獨立類別，並給予較高的收購價格，鼓勵發電業者投資。

再從全球綠電趨勢來看，百分百綠電倡議組織ＲＥ一○○已獲得世界百大龍頭企業包括蘋果、Google、微軟等加入，顯示綠電的影響擴及國際產業鏈。

且國內企業不僅需要綠電也需要綠電憑證，希望中央政府能跟上國際走向，重新檢討我國再生能源憑證相關規範，將「電證合一」改為「電證分離」，以促進綠電自由化，活絡能源市場。

目前台灣綠色憑證交易量低落，應從根本解決問題；現今台灣的再生能源憑證採「電證合一」，將綠電跟憑證同時賣給使用者，但兩者其實是不同的需求，並非所有企業都同時需要綠電和電證，同時綁在一起將造成不必要的浪費。

唯有採用「電證分離」，才能讓綠能市場有更大彈性、使企業更易取得綠電憑證，這將有助綠電市場交易增加及增強國內企業在國際供應鏈中的競爭力（本文由蘇坤煌口述，記者吳秉鍇整理）

再生能源競爭力
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

央行貨幣政策架構改變 30年首見

2019-10-26 00:06

民團籲：勞工家庭照顧假 比照公務員給薪

2019-10-26 00:36

台商第四波大遷徙 印尼篇／印尼挺外商 以戰鬥機速度擴廠

2019-10-26 02:13

台商第四波大遷徙 印尼篇／台商善用資源 避開詐騙陷阱

2019-10-26 02:13

台商第四波大遷徙 印尼篇／新南向國首例 台灣園區打造產業新聚落

2019-10-26 02:13

觀光局1,200萬旅客目標 備受考驗

2019-10-26 01:34

陸客來台數銳減 上月數字近腰斬

2019-10-26 01:34

台商回流投資熱 經部攜台糖拚後年開放設廠

2019-10-26 01:23

四中小企加碼投資過關 逾13億元

2019-10-26 01:23

商總建議一例一休修法 籲增訂服務業專章

2019-10-26 01:12

照顧假像生理假 勞工看得到用不到

2019-10-26 00:52

勞工家庭照顧假給薪？勞部：持續蒐集意見

2019-10-26 00:45

電子支付時代 學者：不如改訂利率目標區間

2019-10-26 00:34

閱讀秘書／M2年成長目標區

2019-10-26 00:29

央行貨幣政策大變革 M2年成長目標區改2~3年監控

2019-10-26 00:15

楊金龍評估實質利率...相對適中

2019-10-26 00:03

學者：南韓市場更開放 對台灣有利

2019-10-26 00:03

商總提13項建言 籲修一例一休、延續ECFA

2019-10-25 23:44

央行採貨幣目標化...運作良好

2019-10-25 23:41

回應商總建言 經長透露還有1500億元資金待回流

2019-10-25 21:26

貿協與友邦馬紹爾簽MOU 將助經濟及綠能發展

2019-10-25 19:35

南韓放棄開發中國家地位 沈榮津：對台有利

2019-10-25 15:38

勞工加班上限 商總籲增至60小時

2019-10-25 14:22

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

商圈優惠活動開跑 綠委業者認有助買氣增加

2019-10-25 13:41

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

商總望再修一例一休、穩定兩岸關係 對總統提13大建言

2019-10-25 12:58

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 09:13

台商第四波大遷徙／泰國推動5+5 招手智能企業

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／外資赴泰投資 最多可免稅13年

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／泰國加速轉型 催生東部經濟走廊

2019-10-25 02:41

離岸風電 區塊開發規則延後公告

2019-10-25 02:14

離岸風場開發 CIP國產化計畫有轉機

2019-10-24 23:49

勞部祭四招 保障外送員

2019-10-24 23:49

台灣經商便利度 降至全球15

2019-10-24 23:46

商業活動改革排行榜 陸連兩年進十強

2019-10-24 23:38
看更多

熱門文章

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29

南韓放棄開發中國家地位 沈榮津：對台有利

2019-10-25 15:38

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

黑金暴力壟斷？立委質疑殯葬業年收百億超吸金 龍巖大動作回應

2019-10-25 13:31

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

央行政策大變革 楊金龍：M2 擬從逐年調為2~3年監控

2019-10-25 12:03

華銀主辦協勝發20億元聯貸 獲11家銀行支持

2019-10-25 08:41

5G、摺疊手機崛起 這幾家台廠有看頭

2019-10-25 14:25

厚實資本 永豐金與永豐銀將合計發債200億元

2019-10-25 19:45

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

APP綁信用卡消費爭議 銀行局教戰2招自保

2019-10-25 16:13

保險業務員不見了？聯众保經：二四心法自保

2019-10-25 12:53

第一名店台中公益路旗艦店開幕 明年全台要加速拓點

2019-10-25 17:16

打通P幣、會員！網家揭曉「ONE PChome」集團作戰模式

2019-10-25 11:40

無人載具實驗即日起接受申請 個人、產業皆可送審

2019-10-25 14:30

中軟新創基地加速器 11廠商首波受惠

2019-10-25 16:25

回應商總建言 經長透露還有1500億元資金待回流

2019-10-25 21:26

養老理財 生活、醫療、照護費分3帳戶

2019-10-25 14:45

3階段5數字 聰明買保單

2019-10-25 14:42

船舶供給略吃緊 貨櫃輪漲聲又響

2019-10-25 14:38

把脈明年全球經濟趨勢 專家看好：寬鬆貨幣金動股揚

2019-10-25 23:05

商總望再修一例一休、穩定兩岸關係 對總統提13大建言

2019-10-25 12:58

太陽能電池報價意外鬆動 多晶電池大跌4.67%

2019-10-25 10:56

英特爾上調今年財測 供應鏈沾光

2019-10-25 14:38

陸客縮減9月顯現殺傷力 來台人數較去年同期大減46.8%

2019-10-25 17:14

3大行業 9月景氣全下滑

2019-10-25 14:41

緯創衝生醫 推新生兒智能照護

2019-10-25 14:41

影／K董帶隊到德國 星宇航1號機趴地式驗收

2019-10-25 12:40

勞工加班上限 商總籲增至60小時

2019-10-25 14:22

台商回流熱！經濟部急備地 拚2021年增675公頃產業用地

2019-10-25 20:36

因應貿易戰台灣有錢人怎麼辦？46%增加現金

2019-10-25 16:37

勞工家庭照顧假 婦團籲比照公務員

2019-10-25 14:23

經濟部再通過中小企業投資4案 逾60家排隊待審

2019-10-25 16:41

麗寶上海人民幣26億元聯貸案 兆豐銀主辦

2019-10-25 18:56

網家攻雙11商機 打團體戰、祭高利

2019-10-25 14:41

併宣昶案疑內線交易 文曄：重誠信、加強法令教育訓練

2019-10-25 16:22

台中軟體園區加速器 展現創新培育特色機制

2019-10-25 19:37

商總建議一例一休三度修法 勞動部：現有彈性已夠用

2019-10-25 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top