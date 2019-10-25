台商回流熱！經濟部急備地 拚2021年增675公頃產業用地
2019-10-25 20:36
經濟日報 記者江睿智
／台北即時報導
台商回台熱，廠商設廠聲聲急，經濟部急備地。經濟部計畫與台糖合作開發中南部六處工業區，預計完成後可提供產業用地675公頃，將採只租不售模式；經濟部並將開發期程大幅提前，預計2021年可開放廠商同步設廠。
工業區開發往往要3至5年，這次經濟部要拚2至3年完成。經濟部長沈榮津日前在立法院經濟委員會詢答表示，將加速新工業區開發期程，預計今（2019）年內完成前置規畫作業，明年啟動產業園區報編程序，包括進行環境影響評估之審查，並啟動開發工程；2年後可以開放廠商同步承租。
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經濟部規畫，現工業局評估彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等區位、共6處台糖土地，擬開發成新興工業區。其中，嘉義就有兩處。每處土地約150至200公頃，並考量完整基地、交通可達、以水電供應充足等條件。
據了解，上述6處土地總面積達1,486公頃，可開發面積965公頃，完成後可供廠商出租面積約675公頃。換言之，工業局開發完這6處工業區後，將可新增675公頃產業用地，供廠商設廠之用。
至於開發模式，工業局將與台糖合作，台糖出地，工業局開發並管理；不同於工業局現所輖57處工業區土地都是採賣斷作法，未來6處新開發工業區，將仿科學園區作法，將採只租不售，主要是不希望廠商囤地，占用工業區土地卻不投資，同時也避免工業區土地炒作風氣。
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