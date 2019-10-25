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商總建議一例一休三度修法 勞動部：現有彈性已夠用

2019-10-25 20:34經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

商總理事長賴正鎰今（25）日建議政府針對一例一休進行三度修法，希望爭取加班時數上限可增加到60小時，可彈性挪移休假日、並增訂服務業專章等。勞動部今日回應，《勞基法》現有彈性已夠用。

勞動部表示，有關《勞基法》的調整必須兼顧勞資雙方的需求，勞動部須廣納意見，審慎研議。

勞動部表示，《勞基法》已有2周、4周、8周或第84條之1等各項彈性工時規定，各服務業可依規定分別適用，沒有訂定服務業專章之需求。

勞動部表示，《勞基法》新制於已去年3月1日上路，已經考量勞動現場之實際需求，除將休息日出勤時數改採覈實計算外，另增加「3個月加班時數總量管制」（3個月為一期，總加班時數為138小時計，可彈性勻支）、「例假(七休一)調整彈性」、「輪班間隔休息時間調整彈性」、「特別休假遞延運用調整彈性」等規定，務實地給予勞雇雙方安排最適工時之空間。

勞動部勞基法加班
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