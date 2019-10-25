亞弘電出貨能見度 看到明年元月

2019-10-25 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



亞弘電（6201）展望第4季營運偏淡，關切新台幣升值走勢，目前出貨能見度已看到明年元月，DJ專用的一體成型控制器是看好的亮點產品。

亞弘電表示，相較於第2季、第3季的業績高峰，第4季屬於偏淡的一季。因應耶誕節來臨，工廠已將產品生產就緒，等待客戶拉貨，有部分廠商已經提前出貨，因此，今年第4季業績跟去年第4季相比，差異不大。

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前三季亞弘電營收25.41億元，年增1.3%。明年元月新產品將延續既有暢銷產品的升級，主攻一體成型控制器，受到專業DJ肯定，將是業績成長動力。

亞弘電強調，第4季營運關注新台幣的升值，期待維持預期的一美元兌換30.6元新台幣，若是朝向30.5元或向挺進至30元一帶，則會侵蝕一些獲利。

亞弘電指出，一直把中高階電子音訊產品留在台南廠生產，且在台南廠已深耕48年。中美貿易戰，雖然有部份大陸生產的產品在輸美加徵關稅清單中，但截至目前為止，尚未有機種是從大陸廠移回台南廠。

因應美中貿易戰，亞弘電在二年前已在台南廠購買旁邊工廠進行擴廠，增加生產線因應貿易戰的變化，使得更保有兩廠的優勢與彈性。

亞弘電營收包括音訊產品占 50%，烹飪、料理小家電 20%至35%，其餘為環境清淨小家電產品等。音訊產品以中高階的產品為主，毛利率也比代工的小家電來得好，包括一體式控制器、中高階唱盤等，扮演營收的主力。

亞弘電指出，產品以OEM為主，ODM為輔，生產據點在台南及大陸東莞兩地。中高階的音訊產品生產重心放在台南，其餘比在東莞廠生產、出貨。