親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

劉宥彤對賭劉家昌 韓國瑜有800萬票買100萬元雞排

大法官最新釋憲！學生不滿被記過可提行政爭訟

南韓放棄開發中國家身份 學者：台灣入南韓市場機會增

2019-10-25 19:02經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

因應美國總統川普7月指責一些已躋身世界富裕經濟體之列的國家，仍在濫用世界貿易組織（WTO開發中國家地位，南韓今（25）日宣布放棄在WTO中的開發中國家身份。經濟學者認為，南韓此舉對自身經濟的影響不大，但可能對台灣有利，提高我國傳產、農產品進入韓國市場的機會。

台經院景氣預測中心副主任邱達生認為，南韓放棄開發中國家身分是既定且合理的政策方向；且南韓在今年成為全世界第七個「3050俱樂部」國家，在國際上相對擁有經濟優勢，確實已沒有必要透過WTO高關稅機制來保護國內弱勢產業。

3050俱樂部指的是人均所得超過3萬美元、人口達5千萬的國家，邱達生說，通常代表該國家擁有足夠的內需市場潛力，且普遍被認為適合發展國際品牌；其他六國包括美國、日本、德國、英國、法國和義大利等。

邱達生指出，由於南韓廣泛簽訂FTA，因此WTO的身份對其整體性的影響不大。不過，台灣過去並未與南韓簽訂貿易協定，因此相關產品總受到高關稅門檻阻擋在外，未來南韓如果因應降低關稅，將有利於我國產品，包括傳產、農業進入韓國市場。

中經院WTO副執行長李淳也表示，南韓此舉對其本身及區域經濟的影響有限，主因是南韓過去幾年在國際貿易上都已經參照已開發國家的準則，且南韓的自由貿易協定（FTA）的覆蓋率非常高，包括美國、歐盟、中國大陸、東協，幾乎都已經與主要貿易夥伴洽簽自由貿易協定，因此設置關稅保護的已無必要性。

除了FTA已盡完備，另外也有來自美國的壓力，李淳指出，由於美國主張經濟合作暨發展組織（OECD）國家與20國集團（G20）的會員國，應放棄開發中國家的身分，因此，南韓此舉是以具體行動支持川普改革WTO的意念，未來也可能誘發其他支持改革立場且符合條件的國家表態。

南韓WTO開發中國家
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

勞工家庭照顧假 婦團籲比照公務員

2019-10-25 14:23

勞工加班上限 商總籲增至60小時

2019-10-25 14:22

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

商圈優惠活動開跑 綠委業者認有助買氣增加

2019-10-25 13:41

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

商總望再修一例一休、穩定兩岸關係 對總統提13大建言

2019-10-25 12:58

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 09:13

台商第四波大遷徙／泰國推動5+5 招手智能企業

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／外資赴泰投資 最多可免稅13年

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／泰國加速轉型 催生東部經濟走廊

2019-10-25 02:41

離岸風電 區塊開發規則延後公告

2019-10-25 02:14

離岸風電區塊開發 遊戲規則延後公布

2019-10-25 00:19

經長：世銀報告 不致影響外商加碼台灣

2019-10-25 00:17

世銀報告／經商環境台退步2名 落後星、港、馬

2019-10-25 00:14

離岸風場開發 CIP國產化計畫有轉機

2019-10-24 23:49

勞部祭四招 保障外送員

2019-10-24 23:49

台灣經商便利度 降至全球15

2019-10-24 23:46

商業活動改革排行榜 陸連兩年進十強

2019-10-24 23:38

錢放銀行會死無葬身之地！謝金河：投資人必須更用功

2019-10-24 18:00

博客來加入南向經濟 推出菲律賓取貨服務

2019-10-24 15:00

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

王道銀總座異動傳因潤寅案？公司突發聲明稿

2019-10-24 20:40

英業達回台投資 電子五哥到齊

2019-10-24 23:41

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

誠美材放棄參與昆山奇美增資案 喪失實質控制權

2019-10-24 20:30

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

華銀射投資三箭 績效搶眼

2019-10-25 03:44

山友可自行投保登山險 留意6大情況不賠

2019-10-24 19:36

影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29

南韓放棄開發中國家地位 沈榮津：對台有利

2019-10-25 15:38

聯茂：5G基建商機 至少五年榮景

2019-10-25 01:28

全台最大 永豐餘沼氣發電啟用

2019-10-25 01:49

黑金暴力壟斷？立委質疑殯葬業年收百億超吸金 龍巖大動作回應

2019-10-25 13:31

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

特斯拉控制成本有成 Q3轉盈帶動台系鏈走揚

2019-10-25 01:28

央行政策大變革 楊金龍：M2 擬從逐年調為2~3年監控

2019-10-25 12:03

台商第四波大遷徙／泰國加速轉型 催生東部經濟走廊

2019-10-25 02:41

昆山奇美現增案 冠捷插旗

2019-10-25 01:28

華銀主辦協勝發20億元聯貸 獲11家銀行支持

2019-10-25 08:41

鴻海龍華廠區大曝光 開放富士康影片揭密

2019-10-25 00:10

世銀報告／經商環境台退步2名 落後星、港、馬

2019-10-25 00:14

誠美材內鬥「內傷」 短期難癒

2019-10-25 01:28

王道銀總座 李芳遠升任

2019-10-25 03:44

三大DRAM廠庫存消化 有利明年景氣

2019-10-25 01:28

中租前三季EPS 8.65元 新高

2019-10-25 03:44

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

台廠避貿易戰火…和碩帶頭 電子四哥回台投資

2019-10-24 23:46

誠美材放棄昆山奇美現增案 引進新策略投資人

2019-10-24 20:29

台商第四波大遷徙／泰國推動5+5 招手智能企業

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／外資赴泰投資 最多可免稅13年

2019-10-25 02:41

海力士財報優於預期 台系記憶體廠樂

2019-10-25 01:28

離岸風電 區塊開發規則延後公告

2019-10-25 02:14

遺贈股票抵繳 須檢附證明

2019-10-24 23:00

5G、摺疊手機崛起 這幾家台廠有看頭

2019-10-25 14:25

新壽樂齡宅 推動共享經濟

2019-10-25 03:44

特斯拉經營轉佳 聯嘉、智伸科營運展望看好

2019-10-24 23:48

誠美材度過「療傷」階段 樂觀看明年

2019-10-24 21:04

聯茂董座陳進財…會計師出身 奉行精準管理

2019-10-24 23:20

漏列業外所得 報備更正免罰

2019-10-24 23:00

打通P幣、會員！網家揭曉「ONE PChome」集團作戰模式

2019-10-25 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top