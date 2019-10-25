商總建議政府三修「一例一休」 並增訂服務業專章

2019-10-25 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北即時報導



蔡英文總統25日在總統府接見全國商業總會今年的優良商人獎等47位得主，商總理事長賴正鎰在接見後記者會指出，台灣這兩年面臨國內外不少挑戰，但整體經濟表現還算平穩，商總今年提出13項建言，其中包括最近再被提起的一例一休，商總建議政府三修「一例一休」，並增訂服務業專章。

由於一例一休實施近兩年來爭議不斷，尤其修法後仍不足以服務業的彈性使用，像是旅館、餐飲與遊覽車業，在排班就常出現問題。賴正鎰建議，政府應針對一例一休部分進行三度修法，希望爭取每月加班時數上限可增加到60小時，並可彈性挪移休假日，也恢復休假日的加班費為兩倍計算，爭取企業主較同意讓員工加班，保障業者經營彈性與勞工權益，促進勞資雙贏。

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賴正鎰也提到，台灣最急的是應趕緊通過「自由經濟示範區(或自由貿易示範區)特別條例」與「新經濟移民法」兩大法案，這是決定台灣未來十年命運的關鍵，牽涉到台灣的創新產業是否能夠成功複製到更多行業別，吸引更多新創產業的外資到台灣投資。

他建議「新經濟移民法(草案)」應納入投資移民項目，吸引更多外國優秀白領技術人才移居來台，一方面優化我國人口素質，二來也解決少子化與高齡化問題。

此外，賴正鎰指出，中美貿易戰、英國脫歐、中東局勢不確定致國際原油價格動盪；日韓貿易戰爭等，令全球投資者不安，全球經濟與製造業受影響，歐美降息因應，各國打貨幣匯率戰來抵禦中美貿易戰帶來的經濟影響。

儘管台灣出口貿易前9個月累計達2423億美元，較上年同期減2.5%。但資通訊產品、電子零組件受惠轉單紅利與回台量產而挹注出口產值，9月出口值雙雙創下歷年單月第三高，已是連12個月正成長，行政院主計總處上修我國今年經濟成長率為2.46%，預估2020年經濟成長率可達2.58%，這對我國是好消息。

中美貿易談判來回多輪，中美傳出好消息，將在11月簽訂「首階段協議」，不過現階段看來，還要再等一陣子，所以海外台商回流持續進行。根據行政院公布統計數字，今年前9月臺商回台投資金額已達到台幣6111億元，將為國內經濟成長與內需消費挹注大量動能，但看似榮景的背後，卻面臨少子化與高齡化帶來人口結構改變與問題，勞工薪資環境及兩岸

關係冷卻與交流減少，能源政策、青年就業與創業、國土開發與區域均衡、產業輔導創新、自由貿易島或自由經濟示範區等議題，執政團隊飽受考驗。

賴正鎰指出，中美貿易戰後，各國都在積極進行貿易協商，像韓國，日本及大陸近年積極與各國簽訂FTA，台灣要維持國際競爭力就要設法趕緊加入TPP、RCEP等亞洲區域經濟整合組織。

他建議兩岸應繼續在九二共識下，恢復對話機制，尤其是ECFA早收清單轉FTA的有效期限十年，還剩不到一年，政府應設法談判使ECFA延續，並請立法院加速通過監督協議條例、服貿、貨貿及租稅協議，兩岸只有在和平穩定中持續交流，對台灣才是好。