親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

劉宥彤對賭劉家昌 韓國瑜有800萬票買100萬元雞排

大法官最新釋憲！學生不滿被記過可提行政爭訟

商總建議政府三修「一例一休」 並增訂服務業專章

2019-10-25 18:43經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

蔡英文總統25日在總統府接見全國商業總會今年的優良商人獎等47位得主，商總理事長賴正鎰在接見後記者會指出，台灣這兩年面臨國內外不少挑戰，但整體經濟表現還算平穩，商總今年提出13項建言，其中包括最近再被提起的一例一休，商總建議政府三修「一例一休」，並增訂服務業專章。

由於一例一休實施近兩年來爭議不斷，尤其修法後仍不足以服務業的彈性使用，像是旅館、餐飲與遊覽車業，在排班就常出現問題。賴正鎰建議，政府應針對一例一休部分進行三度修法，希望爭取每月加班時數上限可增加到60小時，並可彈性挪移休假日，也恢復休假日的加班費為兩倍計算，爭取企業主較同意讓員工加班，保障業者經營彈性與勞工權益，促進勞資雙贏。

賴正鎰也提到，台灣最急的是應趕緊通過「自由經濟示範區(或自由貿易示範區)特別條例」與「新經濟移民法」兩大法案，這是決定台灣未來十年命運的關鍵，牽涉到台灣的創新產業是否能夠成功複製到更多行業別，吸引更多新創產業的外資到台灣投資。

他建議「新經濟移民法(草案)」應納入投資移民項目，吸引更多外國優秀白領技術人才移居來台，一方面優化我國人口素質，二來也解決少子化與高齡化問題。

此外，賴正鎰指出，中美貿易戰、英國脫歐、中東局勢不確定致國際原油價格動盪；日韓貿易戰爭等，令全球投資者不安，全球經濟與製造業受影響，歐美降息因應，各國打貨幣匯率戰來抵禦中美貿易戰帶來的經濟影響。

儘管台灣出口貿易前9個月累計達2423億美元，較上年同期減2.5%。但資通訊產品、電子零組件受惠轉單紅利與回台量產而挹注出口產值，9月出口值雙雙創下歷年單月第三高，已是連12個月正成長，行政院主計總處上修我國今年經濟成長率為2.46%，預估2020年經濟成長率可達2.58%，這對我國是好消息。

中美貿易談判來回多輪，中美傳出好消息，將在11月簽訂「首階段協議」，不過現階段看來，還要再等一陣子，所以海外台商回流持續進行。根據行政院公布統計數字，今年前9月臺商回台投資金額已達到台幣6111億元，將為國內經濟成長與內需消費挹注大量動能，但看似榮景的背後，卻面臨少子化與高齡化帶來人口結構改變與問題，勞工薪資環境及兩岸

關係冷卻與交流減少，能源政策、青年就業與創業、國土開發與區域均衡、產業輔導創新、自由貿易島或自由經濟示範區等議題，執政團隊飽受考驗。

賴正鎰指出，中美貿易戰後，各國都在積極進行貿易協商，像韓國，日本及大陸近年積極與各國簽訂FTA，台灣要維持國際競爭力就要設法趕緊加入TPP、RCEP等亞洲區域經濟整合組織。

他建議兩岸應繼續在九二共識下，恢復對話機制，尤其是ECFA早收清單轉FTA的有效期限十年，還剩不到一年，政府應設法談判使ECFA延續，並請立法院加速通過監督協議條例、服貿、貨貿及租稅協議，兩岸只有在和平穩定中持續交流，對台灣才是好。

賴正鎰貿易戰
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

勞工家庭照顧假 婦團籲比照公務員

2019-10-25 14:23

勞工加班上限 商總籲增至60小時

2019-10-25 14:22

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

商圈優惠活動開跑 綠委業者認有助買氣增加

2019-10-25 13:41

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

商總望再修一例一休、穩定兩岸關係 對總統提13大建言

2019-10-25 12:58

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 09:13

台商第四波大遷徙／泰國推動5+5 招手智能企業

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／外資赴泰投資 最多可免稅13年

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／泰國加速轉型 催生東部經濟走廊

2019-10-25 02:41

離岸風電 區塊開發規則延後公告

2019-10-25 02:14

離岸風電區塊開發 遊戲規則延後公布

2019-10-25 00:19

經長：世銀報告 不致影響外商加碼台灣

2019-10-25 00:17

世銀報告／經商環境台退步2名 落後星、港、馬

2019-10-25 00:14

離岸風場開發 CIP國產化計畫有轉機

2019-10-24 23:49

勞部祭四招 保障外送員

2019-10-24 23:49

台灣經商便利度 降至全球15

2019-10-24 23:46

商業活動改革排行榜 陸連兩年進十強

2019-10-24 23:38

錢放銀行會死無葬身之地！謝金河：投資人必須更用功

2019-10-24 18:00

博客來加入南向經濟 推出菲律賓取貨服務

2019-10-24 15:00

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

王道銀總座異動傳因潤寅案？公司突發聲明稿

2019-10-24 20:40

英業達回台投資 電子五哥到齊

2019-10-24 23:41

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

誠美材放棄參與昆山奇美增資案 喪失實質控制權

2019-10-24 20:30

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

華銀射投資三箭 績效搶眼

2019-10-25 03:44

山友可自行投保登山險 留意6大情況不賠

2019-10-24 19:36

影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29

南韓放棄開發中國家地位 沈榮津：對台有利

2019-10-25 15:38

聯茂：5G基建商機 至少五年榮景

2019-10-25 01:28

全台最大 永豐餘沼氣發電啟用

2019-10-25 01:49

黑金暴力壟斷？立委質疑殯葬業年收百億超吸金 龍巖大動作回應

2019-10-25 13:31

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

特斯拉控制成本有成 Q3轉盈帶動台系鏈走揚

2019-10-25 01:28

央行政策大變革 楊金龍：M2 擬從逐年調為2~3年監控

2019-10-25 12:03

台商第四波大遷徙／泰國加速轉型 催生東部經濟走廊

2019-10-25 02:41

昆山奇美現增案 冠捷插旗

2019-10-25 01:28

華銀主辦協勝發20億元聯貸 獲11家銀行支持

2019-10-25 08:41

鴻海龍華廠區大曝光 開放富士康影片揭密

2019-10-25 00:10

世銀報告／經商環境台退步2名 落後星、港、馬

2019-10-25 00:14

誠美材內鬥「內傷」 短期難癒

2019-10-25 01:28

王道銀總座 李芳遠升任

2019-10-25 03:44

三大DRAM廠庫存消化 有利明年景氣

2019-10-25 01:28

中租前三季EPS 8.65元 新高

2019-10-25 03:44

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

台廠避貿易戰火…和碩帶頭 電子四哥回台投資

2019-10-24 23:46

誠美材放棄昆山奇美現增案 引進新策略投資人

2019-10-24 20:29

台商第四波大遷徙／泰國推動5+5 招手智能企業

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／外資赴泰投資 最多可免稅13年

2019-10-25 02:41

海力士財報優於預期 台系記憶體廠樂

2019-10-25 01:28

離岸風電 區塊開發規則延後公告

2019-10-25 02:14

遺贈股票抵繳 須檢附證明

2019-10-24 23:00

5G、摺疊手機崛起 這幾家台廠有看頭

2019-10-25 14:25

新壽樂齡宅 推動共享經濟

2019-10-25 03:44

特斯拉經營轉佳 聯嘉、智伸科營運展望看好

2019-10-24 23:48

誠美材度過「療傷」階段 樂觀看明年

2019-10-24 21:04

聯茂董座陳進財…會計師出身 奉行精準管理

2019-10-24 23:20

漏列業外所得 報備更正免罰

2019-10-24 23:00

打通P幣、會員！網家揭曉「ONE PChome」集團作戰模式

2019-10-25 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top