東鹼傳內線交易？公司：配合調查 營運不受影響
2019-10-25 16:44
經濟日報 記者曾仁凱
／即時報導
東鹼（1708）傳內線交易，包括總經理傅春生等人今（25）日遭檢調調查。對此，東鹼強調公司營運不受影響，會配合調查。
東鹼的蘇澳硫酸鉀廠，去年底因鹽酸氣、粉塵違反空氣汙染防治法，遭宜蘭縣政府開罰並勒令停工，消息一出，當時東鹼股價從27.1元，短短3個交易日重挫跌到盤中最低21.8元，波段跌幅兩成。今天傳出在重大訊息公布前，總經理傅春生的胞弟有賣股及放空等行為，疑似涉及內線交易。
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台北地檢署獲報後，今天指揮調查局台北市調處兵分六路，搜索東鹼公司及涉案人住處，並約談東鹼總經理傅春生等5人，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。
對此，東鹼主管表示事出突然，公司會全力配合調查，並強調此事不會對公司營運造成影響。
東鹼蘇澳硫酸鉀廠，今年3月已獲環保署撤銷停工處分，並依循宜蘭縣政府的輔導整頓，5月取得粉狀鉀肥製造程序操作許可證，目前工廠已復工。產線復工＋庫存回補，帶動東鹼第2季營收12.35億元，比第1季大幅成長34.8%，逆勢創下單季營收歷史新高；東鹼第2季每股獲利0.38元，也創去年停工之後的高點。
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