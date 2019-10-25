親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

從故宮一次展到數位故宮 韓國瑜為何飽受抨擊

中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

東鹼傳內線交易？公司：配合調查 營運不受影響

2019-10-25 16:44經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

東鹼產品硫酸鉀。本報系資料庫
東鹼產品硫酸鉀。本報系資料庫
分享
東鹼（1708）傳內線交易，包括總經理傅春生等人今（25）日遭檢調調查。對此，東鹼強調公司營運不受影響，會配合調查。

東鹼的蘇澳硫酸鉀廠，去年底因鹽酸氣、粉塵違反空氣汙染防治法，遭宜蘭縣政府開罰並勒令停工，消息一出，當時東鹼股價從27.1元，短短3個交易日重挫跌到盤中最低21.8元，波段跌幅兩成。今天傳出在重大訊息公布前，總經理傅春生的胞弟有賣股及放空等行為，疑似涉及內線交易。

台北地檢署獲報後，今天指揮調查局台北市調處兵分六路，搜索東鹼公司及涉案人住處，並約談東鹼總經理傅春生等5人，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。

對此，東鹼主管表示事出突然，公司會全力配合調查，並強調此事不會對公司營運造成影響。

東鹼蘇澳硫酸鉀廠，今年3月已獲環保署撤銷停工處分，並依循宜蘭縣政府的輔導整頓，5月取得粉狀鉀肥製造程序操作許可證，目前工廠已復工。產線復工＋庫存回補，帶動東鹼第2季營收12.35億元，比第1季大幅成長34.8%，逆勢創下單季營收歷史新高；東鹼第2季每股獲利0.38元，也創去年停工之後的高點。

內線交易蘇澳營收
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

勞工家庭照顧假 婦團籲比照公務員

2019-10-25 14:23

勞工加班上限 商總籲增至60小時

2019-10-25 14:22

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

商圈優惠活動開跑 綠委業者認有助買氣增加

2019-10-25 13:41

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

商總望再修一例一休、穩定兩岸關係 對總統提13大建言

2019-10-25 12:58

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 09:13

台商第四波大遷徙／泰國推動5+5 招手智能企業

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／外資赴泰投資 最多可免稅13年

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／泰國加速轉型 催生東部經濟走廊

2019-10-25 02:41

離岸風電 區塊開發規則延後公告

2019-10-25 02:14

離岸風電區塊開發 遊戲規則延後公布

2019-10-25 00:19

經長：世銀報告 不致影響外商加碼台灣

2019-10-25 00:17

世銀報告／經商環境台退步2名 落後星、港、馬

2019-10-25 00:14

離岸風場開發 CIP國產化計畫有轉機

2019-10-24 23:49

勞部祭四招 保障外送員

2019-10-24 23:49

台灣經商便利度 降至全球15

2019-10-24 23:46

商業活動改革排行榜 陸連兩年進十強

2019-10-24 23:38

錢放銀行會死無葬身之地！謝金河：投資人必須更用功

2019-10-24 18:00

博客來加入南向經濟 推出菲律賓取貨服務

2019-10-24 15:00

影／被邀喝咖啡 外送平台推自律公約

2019-10-24 14:37

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

英業達加碼48億通過 沈榮津：台商回流動能仍在

2019-10-24 13:48

學者預測油價維持低檔 12月恐有OPEC會議變數

2019-10-24 13:01

勞部邀9家外送業喝咖啡 業者自律公約首波僅4家參與

2019-10-24 12:16

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

錢放銀行會死無葬身之地！謝金河：投資人必須更用功

2019-10-24 18:00

王道銀總座異動傳因潤寅案？公司突發聲明稿

2019-10-24 20:40

英業達回台投資 電子五哥到齊

2019-10-24 23:41

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

誠美材放棄參與昆山奇美增資案 喪失實質控制權

2019-10-24 20:30

華銀射投資三箭 績效搶眼

2019-10-25 03:44

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

山友可自行投保登山險 留意6大情況不賠

2019-10-24 19:36

影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29

聯茂：5G基建商機 至少五年榮景

2019-10-25 01:28

全台最大 永豐餘沼氣發電啟用

2019-10-25 01:49

特斯拉控制成本有成 Q3轉盈帶動台系鏈走揚

2019-10-25 01:28

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

黑金暴力壟斷？立委質疑殯葬業年收百億超吸金 龍巖大動作回應

2019-10-25 13:31

南韓放棄開發中國家地位 沈榮津：對台有利

2019-10-25 15:38

央行政策大變革 楊金龍：M2 擬從逐年調為2~3年監控

2019-10-25 12:03

台商第四波大遷徙／泰國加速轉型 催生東部經濟走廊

2019-10-25 02:41

昆山奇美現增案 冠捷插旗

2019-10-25 01:28

華銀主辦協勝發20億元聯貸 獲11家銀行支持

2019-10-25 08:41

鴻海龍華廠區大曝光 開放富士康影片揭密

2019-10-25 00:10

世銀報告／經商環境台退步2名 落後星、港、馬

2019-10-25 00:14

誠美材內鬥「內傷」 短期難癒

2019-10-25 01:28

王道銀總座 李芳遠升任

2019-10-25 03:44

三大DRAM廠庫存消化 有利明年景氣

2019-10-25 01:28

中租前三季EPS 8.65元 新高

2019-10-25 03:44

誠美材放棄昆山奇美現增案 引進新策略投資人

2019-10-24 20:29

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

台廠避貿易戰火…和碩帶頭 電子四哥回台投資

2019-10-24 23:46

台商第四波大遷徙／泰國推動5+5 招手智能企業

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／外資赴泰投資 最多可免稅13年

2019-10-25 02:41

登山不國賠！這些情況 登山險都不賠

2019-10-24 19:22

海力士財報優於預期 台系記憶體廠樂

2019-10-25 01:28

離岸風電 區塊開發規則延後公告

2019-10-25 02:14

股匯雙漲 新台幣升值2.5分創逾1年新高

2019-10-24 18:36

新壽樂齡宅 推動共享經濟

2019-10-25 03:44

遺贈股票抵繳 須檢附證明

2019-10-24 23:00

誠美材度過「療傷」階段 樂觀看明年

2019-10-24 21:04

特斯拉經營轉佳 聯嘉、智伸科營運展望看好

2019-10-24 23:48

聯茂董座陳進財…會計師出身 奉行精準管理

2019-10-24 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top