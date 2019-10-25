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南韓放棄開發中國家地位 沈榮津：對台有利

2019-10-25 15:38聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

南韓政府25日宣布，決定放棄WTO開發中國家待遇。圖為首爾商圈。 歐新社
南韓政府25日宣布，決定放棄WTO開發中國家待遇。圖為首爾商圈。 歐新社
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南韓政府今宣布放棄在世界貿易組織（WTO）中的「開發中國家」地位。經濟部長沈榮津今受訪表示，對台灣來說是有利的，台灣去年就宣布在貿易談判中用已開發國家的高標準，雙方都適用同一標準，市場會更開放。

沈榮津表示，「已開發國家」相對市場會更自由化，南韓放棄開發中國家地位，對於我國以貿易為導向的國家來說是有利的，等於大家都適用同一標準，市場會更開放，台灣去年就宣布在貿易談判中適用已開發國家的標準，韓國市場開放也適用高標，對台灣會更有利。

另針對美國副總統彭斯（Mike Pence）在台灣時間24日晚間發表的演講，當中多次提及台灣。沈榮津對此也表示，最近可以看到美國國務院、商務部、農業部都主動發函給美國前500大企業，邀請他們多跟台灣企業交流、談投資，這是很好現象，台灣的企業要珍惜，透過交流進一步可以投資，來共創雙贏。

沈榮津開發中國家南韓
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