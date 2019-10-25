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遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19遠見 文／遠見編輯部

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中華民國政府自1949年遷台，至今70年。與70年前比，台灣人民的生活的確從貧窮走到富足，社會也從戒嚴轉型為民主自由。但台灣的經濟、政治與社會，正在一步步變好嗎？

為了解人民對台灣變遷的看法及如何看未來，《遠見》進行「來台70年台灣變遷調查」，整體而言，面對2020與未來，台灣人民的經濟、社會、政治信心，幾乎完全動搖。

台灣民眾覺得社會的貧富差距愈來愈嚴重，相信「努力一定會成功」的信念正在崩解。

五成以上認為目前台灣的經濟發展比上一輩差，同時約有四成認為，下一代未來的經濟發展會更差。亦即，現在比以前差，未來又比現在差。

不尋常的是，兩岸關係也正在惡化，民眾認為大陸是「敵人」者，大幅成長至兩成，創下《遠見》調查以來的新高。

53.2%認為經濟發展不如上一代；42.3%認為下一代更差

國人對經濟與教育變遷的看法，結果顯示，多數國人感到「一代不如一代」。

回顧台灣的經濟發展，53.2％民眾認為，目前發展不如上一代，只有22.3％認為比較好。展望未來，42.3％認為下一代的發展會比較差，僅一成五認為會變好。

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至於教育，更是一面倒的悲觀。最高比例、43.4％民眾、認為目前教育體制不如上一代，認為較好的只有36.7％。展望未來，也有最高比例、35.7％民眾認為下一代教育體制會比現在差。

當詢問經濟停滯甚至倒退，究竟和政府政策的制定比較有關，還是跟全球景氣循環比較有關？調查顯示，47.8％民眾認為應由執政者負責，占較多比例。

48.5％認為貧富差距非常嚴重；中研院相同調查，1984年只有14.6％

根據中研院「台灣社會變遷基本調查」面訪顯示，1984年只有14.6％國民認為台灣貧富差距「非常嚴重」，27.8％認為「有點嚴重」，加起來42.4％，並未過半。2001年中研院持續進行相同調查，當時台灣民眾對貧富差距認知出現黃金交叉，回答「非常嚴重」與「嚴重」者，飆高到73.3％。

本次《遠見》調查以電話訪問同樣題目，詢問貧富差距嚴不嚴重時，回答「非常嚴重」為48.5％、「有點嚴重」36.9％，共85.4％認為，顯示貧富差距更嚴重了。

愈來愈少台灣人相信愛拚才會贏；1985年中研院調查有九成同意，2019《遠見》調查降到57％

多年來台灣人篤信「愛拚才會贏」，推崇「吃得苦中苦，方為人上人」的價值觀快速崩解。

在「請問你同不同意，努力一定會成功？」這一題，中研院過去曾每五年做一次面訪，回答「同意」者，從1985年的90.8％，逐年下降到2015年的62.5％。

今年《遠見》電訪問同樣問題，表示同意者有57％。

《遠見》調查交叉分析後發現，年齡愈高者的認同度還算高。例如60歲以上認同「努力一定會成功」的比例最高，達64.9％，不認同度只有24.3％。而年齡層在30～39歲者，不認同度最高，為50.8％。

此外，以目前的生活水準和所付出的努力相比，中研院面訪調查中認為公平者在2011年有74.6％，今年《遠見》電訪，認為公平者為61.1％。

連「最近快不快樂」的生活滿意程度也在下滑，中研院面訪調查中從1994～2015年都有八到九成的人覺得快樂，今年《遠見》電訪，覺得快樂者為69.2％。

48.3%認為台灣比過去民主；但僅25%認為未來會更好

台灣人對於社會變遷的看法趨向悲觀，對於未來政治變遷的看法也偏悲觀。

1987年7月15日，台灣解除長達38年的戒嚴。英國媒體《BBC》稱這是世界上一個政權所實施的最長時間戒嚴。迄今，台灣已經歷三次政黨輪替，成為華人世界最大的民主政體。對於西方國家對台灣民主發展的肯定，台灣人民也感到滿意嗎？

當《遠見》詢問，「台灣施行民主的情況，和上一輩比起來，是比較好，比較差，還是差不多？」48.3％認為優於上一輩，認為比上一輩差的僅22.2％。顯示較多國人肯定台灣解嚴後的開放。

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但面對未來下一代台灣施行民主的情況，認為會變更好的只有25％，會變差的有28.4％，認為差不多有36.2％。

兩岸人民關係惡化；19.5%視對岸為敵人創新高，32.4%視對岸為生意伙伴創新低

兩岸關係的未來走向也牽動人心。當詢問民眾台灣和大陸間比較接近哪一種關係時，竟高達19.5％認為是敵人（表12）。同樣的問題，《遠見》曾在2009～2011年間進行過，2010年和2011年，認為對岸是敵人的比例，各僅有5.1％和7.2％。

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而多年來，較多台灣人把大陸當成生意伙伴，2009年調查時高達53.6％把對岸當生意伙伴，但現在下降至32.4％的新低。顯示兩岸人民的關係已惡化。

62.7%認為應省下軍購預算；歷任總統以蔣經國最被肯定

當問到，台灣應該花更多錢買武器來保衛國家，還是該省下軍購預算、建設國家時，高達62.7％認為，應該把錢省下來。

回顧過去70年，迄今共七位總統，哪位總統讓人民覺得最有貢獻？最高比例38.7％選蔣經國總統。至於開放民選後的總統，人民的肯定度都很低。

台灣正站在發展的十字路口上。2020年1月即將再選出總統。國際貿易戰與兩岸關係，也牽動台灣未來。但《遠見》調查顯示，台灣人民對社會、政治、經濟、教育的未來，信心已全面動搖，認為未來只會愈差，最好的也早已過去。誰能讓台灣人恢復信心？如何讓台灣人恢復信心？這是難解的難題！

調查方法說明： 本調查是由「遠見研究調查」在2019年9月19日至9月22日進行，以等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，並採電腦輔助電話訪問方式，成功完訪居住台灣地區20歲以上民眾共1,080位。對母體各項參數的推論，以95％信賴度估計最大抽樣誤差為±2.8％。調查結果已對受訪者性別、居住縣市、年齡、教育程度等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。

（作者／遠見編輯部 攝影／賴永祥 本文出自2019.10.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

貧富差距兩岸關係
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