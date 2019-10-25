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王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

9月三大營業氣候測驗點 同步下滑

2019-10-25 12:51經濟日報 記者林于蘅／即時報導

台灣經濟研究院今（25）日發布9月三大營業氣候測驗點同步下滑，美中貿易談判不確定因素打擊企業投資與信心，其中，服務業連二個月下滑，製造業營建業則由上揚轉為下滑。

台經院表示，美中在9月新一波互相加徵關稅措施生效，貿易談判的不確定性打擊企業投資與信心，使得主要國家製造業動能放緩，近期主要國家製造業採購經理人指數多跌入榮枯線以下，意味著全球經濟下行壓力升溫，全球經濟表現疲弱。

台經院指出，由於貿易壁壘與地緣緊張情勢不斷攀升，全球經濟表現疲弱，製造業動能放緩，國際貨幣基金（IMF）連續五度下修2019年全球經濟成長率，下修0.2個百分點至3%，為近十年來經濟成長最低水準。

在國內方面，儘管半導體接單表現依舊強勁，然受到今年電子產品拉貨時間相較以往早，令比較基期偏高，加上部分電子零組件市場持續供過於求，廠商調節產能，使得電子機械廠商看好當月景氣比例較8月為低。

9月製造業營業氣候測驗點下降1.27點至94.67點。受到全球經濟需求疲弱、原物料價格走低、廠商訂單遞延觀望、部分產業停工檢修等因素影響，傳統產業表現依舊低迷，令傳統產業廠商對9月景氣與未來半年景氣仍多以保守看待。

服務業方面，營業氣候測驗點為89.23點，月減1.67點。新車銷售擺脫民俗月陰霾，9月車市大幅成長，但零售業業績普遍不如8月，零售業廠商對於9月景氣看法較為悲觀。再加上保費收入衰退、投資收益無股息挹注，新台幣升值導致匯損的情況下，令保險業者對於9月景氣看法多呈悲觀。

營建業表現未如預期，終結連續四月上揚的格局，轉跌2.4點至97.96點。雖受惠928傳統檔期旺季，房市成交量增加，然9月增幅不如預期，反映買賣雙方對於房價走勢仍存在分歧，加上民間住宅工程表現未見突出，使得營造業廠商對9月及未來半年景氣看法未如先前樂觀，故造成營建業營業氣候測驗點出現下滑態勢。

台灣經濟研究院今（25）日發布9月三大營業氣候測驗點同步下滑。美中貿易談判不確定...
台灣經濟研究院今（25）日發布9月三大營業氣候測驗點同步下滑。美中貿易談判不確定因素打擊企業投資與信心，其中，服務業連二月下滑，製造業及營建業則由上揚轉為下滑。圖／台經院提供
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