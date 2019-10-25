貨櫃淡季喊漲 11月起每20呎漲500美元
2019-10-25 12:40
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
貨櫃輪市況開始出現轉變，船公司已經喊出11月1日亞洲至美國線平均調漲500美元，國內的長榮（2603）陽明及萬海業績將受惠。
國內的貨攬業者指出，原本低迷的貨櫃輪市場在中國十一長假後，需求已緩步回升，近期又遇到船公司執行減班措施，另一方面，明年亞洲農曆年在元月，年前出貨準備提早，市場熱絡情況提前反應，由於市場供給吃緊，貨攬業界也接到船公司通知的11月漲價計畫。
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貨攬業者指出，之前貨櫃輪市況也略為受美中貿易戰影響，市場觀望氣氛濃厚，貨量明顯縮減，使得運費下跌，遠東至美西每20呎櫃至高點1,600美元跌到1,360美元左右，遠東至美東的運價也由每20呎櫃2,700美元下滑到2,370美元，隨著近期航商減班因應，運價已開始止跌反彈。
業界也證實，業者原本就會在淡季推動減班，今年還是持續進行，再加上明年有新的環保法規上路，利用淡季許多船舶也安排進場去安裝脫硫器，所以市場船舶的供給也略為吃緊，也推動這波運價提前反彈，業界也已經準備11月淡月推動漲價行動，而且在裝載率還不錯的情況下，對於這波調漲很有信心。
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