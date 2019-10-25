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南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

經濟部次長王美花。 本報系資料庫
經濟部次長王美花。 本報系資料庫
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南韓政府今（25）日宣布，政府已經決定放棄WTO開發中國家地位。對此，經濟部次長王美花今（25）日表示，「南韓在我們後面，而且我們也並不是來自美國的施壓」。

不過，王美花強調，去年9月她代表出席WTO舉行每4年一次台灣貿易政策檢討（Trade Policy Review）會議中，主動表明台灣接下來將不再主張開發中國家待遇，這和今日南韓政府宣布放棄WTO開發中國家地位，台灣與南韓的「宣示方式」是不一樣的，但這牽涉到的是複雜的外交和政治意涵。

王美花指出，南韓政府宣布決定放棄WTO開發中國家地位，其實就等同承認南韓是已開發國家，也等於是放棄掉開發中國家地位可享有的特別待遇。

王美花進一步指出，至於去年9月她在瑞士日內瓦貿易政策檢討會議中所宣布的內容則是，「台灣在未來國際談判中，不會主張給予發展中國家特殊與差別待遇」，這是經過跨部會協商討論後所做的決定，也和南韓今日宣布放棄WTO開發中國家地位的宣示，並不完全一樣。

王美花指出，近年來美國和歐盟一直在檢討改革WTO中關於開發中國家自我表述這件事，歐盟甚至主張應該有開發中國家的「畢業機制」，美歐二大經濟體尤其對中國、南韓、巴西、新加坡等國仍主張自己是開發中國家，而享有特殊與差別待遇，最有意見。

同時，王美花也強調，去年9月她在瑞士日內瓦貿易政策檢討會議中的表述，並不會不利台灣後續WTO談判，目前包括農業在內，也都未有任何影響。

王美花表示，過去台灣雖然自我認定是開發中國家，但許多開發中國家可主張的談判優惠幾乎都沒動用，只有在被啟動反傾銷調查時主張豁免權而已，因此台灣主動表明接下來將不再主張開發中國家待遇，不至於有太大影響。

開發中國家南韓王美花
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