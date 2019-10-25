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遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31遠見 遠見編輯部

遠見調查發現，近八成的企業主認為對台灣貢獻最多的總統是蔣經國。圖／取自經國先生與...
遠見調查發現，近八成的企業主認為對台灣貢獻最多的總統是蔣經國。圖／取自經國先生與孫運璿院長永恆紀念社臉書
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台灣是資源匱乏的小島，經濟發展是命脈。靠著一代又一代的企業家征戰全球，才打造出台灣經濟成績，擠入全球前20大經濟體。

今年是中華民國政府遷台70週年，《遠見》特別針對台灣上市櫃負責人調查，詢問對於台灣政經社會變遷的看法及展望2020後的建議，有效回收190份。

最有貢獻歷任總統？78.9％企業主最懷念蔣經國陳水扁評價最負面

《遠見》調查首先想了解，企業主對於過去70年來台灣歷任領導人的評價，以做為未來領導人的標竿。當詢問企業主，歷任總統中，誰對台灣最有貢獻？高達78.9％最肯定蔣經國，遠遠高於其他總統。

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蔣經國自1969年擔任行政院副院長，歷任行政院長與總統，至1988年逝世，期間台灣面對動盪飄搖的大環境，包括退出聯合國、兩次石油危機、日本及美國斷交等，卻都無礙經濟持續成長。

反之，台灣企業主認為對台灣整體發展最有負面影響的總統是誰？最高比例、34.2％「投給了」陳水扁，第二名是李登輝（17.9％）。

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2000年陳水扁就任總統，無預警停建核四，後雖恢復興建，但次年台灣的淨投資立刻驟降近四成，該年經濟成長率更創下50年來首次負成長。至於李登輝於1996年實施「戒急用忍」政策，也影響了台商在對岸與國際布局。

最受肯定的閣揆與財經官員：孫運璿、李國鼎

行政院長與財經官員，對於台灣的經建發展影響重大。《遠見》調查詢問企業主，過去70年來，任期超過兩年的歷任行政院長，誰對台灣最有貢獻？

結果84.2％回答孫運璿，其次是蔣經國（48.4％）及蕭萬長（23.2％）。

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歷任財經首長，誰最受企業主肯定？曾任財政部長、經濟部長與政務委員的李國鼎，獲得67.9％的最高青睞，其次是彭淮南（58.4％）、趙耀東（53.7％）。

最獲推崇企業家：張忠謀88.4%、王永慶80.5%

至於企業主認為哪一位企業家對台灣企業競爭力最有貢獻？88.4％公推台積電創辦人張忠謀，其次是台塑創辦人王永慶（80.5％），第三則是鴻海創辦人郭台銘（46.3％）。其他如宏碁創辦人施振榮、台達創辦人鄭崇華等人，也都排入前10名。

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經濟政策與建設：「三七五減租」「耕者有其田」「十大建設」評價最高

70年來台灣歷任主政者各自推動許多經建政策，企業主認為，哪些對台灣最具正面影響？排名榜首的是國民政府剛來台時，1949年實施的「三七五減租、耕者有其田等土地改革」（63.7％）。1991年推出的「促進產業升級條例」則排名第二高，達60％。

對台灣經濟最有正面影響的公共建設，排名第一的是十大建設（88.9％），其他依序為設立新竹科學園區（77.9％）、高鐵通車（45.3％）、興建核能電廠（34.2％）及台北捷運通車（19.5％），顯示交通、能源和產業政策對台灣經濟起了決定性作用。

兩岸與國際政策：「大三通」「開放陸客、陸資、陸生來台」最有成效

過去70年來的兩岸與國際政策，有56.8％企業主認為，2008年落實的「兩岸大三通，開放陸客、陸資、陸生來台」對台灣的正面貢獻度最高。兩岸大三通讓不少長年奔波兩岸的企業主很有感。以往搭飛機去大陸得由香港中轉，天未亮就出門，天黑了才抵達大陸，兩岸直飛後，早上離家，中午就可在對岸吃午餐，讓許多企業主很有感。

2000年後最具影響力事件：政黨輪替、太陽花運動

若以2000年做為台灣發展的分水嶺，在2000年以前，企業主認為對台灣最具影響力的政治事件，依序為退出聯合國（52.1％）、解除戒嚴（50.5％）、「中美斷交」（49.5％）。

而在2000年後，企業主認為對台灣最具影響力的政治事件，「陳水扁當選總統」（65.8％）居首，陳水扁當選是台灣首次政黨輪替，但也從此讓台灣陷入政黨惡鬥的惡性循環中，嚴重影響政府效能與社會氛圍。排名第二的是太陽花學運（44.7％），不僅影響當年的服貿協定，更深遠的影響是讓兩岸關係從開放走向緊縮。

針對目前政府體制，企業主普遍認為，台灣多數項目走下坡。無論是縮小貧富差距，還是發展經濟，或國際化、政府效能、司法獨立、控制貪汙腐敗，跟2000年前相比，都更差了。和2000年前相比，變好高於變壞的只有保障新聞自由（45.3％）與政策透明度（39.5％）兩項。

馬英九時代經濟最開放；逾半支持「九二共識」為兩岸關係基礎

若以1代表絕對保守，10代表完全開放，為歷任國家領導人的開放度打分數，企業主認為馬英九時代的經濟政策最開放，7.16分，其次是陳水扁時代5.76分及蔡英文時代5.74分。

調查也顯示，九成以上企業主認為台灣經濟政策應該更開放。

同時，超過一半企業主支持以「九二共識」當做兩岸關係的基礎，其中「非常支持」27.9％，「有點支持」24.7％。

中美貿易戰雖是中美兩國間的博奕，但近七成四企業主的企業仍受到影響，其中有48.9％在中國大陸設有生產基地。

因應中美貿易戰，只有30.1％的企業主沒有轉移中國大陸生產基地的意向，但僅3.2％已經完全轉移大陸生產基地。更多的是分散產能以分散風險，25.8％保留大陸生產基地，同時增設台灣以外的生產基地。保留大陸生產基地，但同步計畫回台設廠者，則為17.2％。

對理想總統期許：91.6%用心拚經濟、64.7%穩定兩岸關係

2020年總統大選即將到來，企業主心目中的理想總統，拚經濟是第一要務（91.6％），其次是「能維持兩岸關係和平穩定」（64.7％）。

有趣的是，儘管郭台銘已於9月16日宣布不參與2020總統大選，但本次調查延續到10月5日，仍有近三成四企業主認為郭台銘當選對台灣經濟發展最好（33.7％），蔡英文（16.8％）與韓國瑜（14.7％）比例較低。

從「台灣70年來經濟發展與產業大未來調查」中，讓人們理解現在從何而來，進而思考未來將何去何從。

調查方式說明： 本調查是由「遠見研究調查」在2019年9月9日至10月5日進行，調查對象為上市櫃企業負責人／發言人。調查方式是經由電話邀約取得受訪企業同意後，再行發送網路問卷連結，邀請企業負責人／發言人上網填答，總計回收190份樣本。

（作者／遠見編輯部 本文出自2019.10.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

總統大選蔣經國陳水扁兩岸關係馬英九張忠謀蔡英文九二共識
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