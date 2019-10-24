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不畏貿易戰 台灣國際品牌前20大總值仍逆勢增長

2019-10-24 22:23經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

2019年台灣國際品牌價值今（24）日揭曉，華碩連續七年奪冠，持續蟬聯榜首，微星...
2019年台灣國際品牌價值今（24）日揭曉，華碩連續七年奪冠，持續蟬聯榜首，微星科技則憑藉深耕高階電競市場為今年價值成長最多的品牌。 圖／中信金控提供
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2019年台灣國際品牌價值今（24）日揭曉，華碩連續七年奪冠，持續蟬聯榜首，微星科技則憑藉深耕高階電競市場為今年價值成長最多的品牌。經濟部表示，在面對美中、日韓的全球貿易戰衝擊下，今年度台灣國際品牌前20名總價值逆勢增長0.7%，達95.96億美元，明年拚百億美元。

由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，導入與Interbrand每年定期公布之「全球百大品牌價值排行」相同的品牌鑑價系統，「2019年台灣國際品牌價值調查」昨日公布榜單，包括行政院政務委員龔明鑫、工業局長呂正華都出席活動。

龔明鑫指出，台灣前20大品牌總體價值2018年為95.29億美元，今年全球面臨美中、日韓等貿易戰，不畏景氣衝擊，台灣國際品牌前20名總價值逆勢增長，距離百億美元只差臨門一腳，期盼各廠商努力，明年力拚突破100億美元。

「2019台灣國際品牌價值」第一名由華碩電腦拿下，品牌價值為15.49億美元，第二名則是趨勢科技。排名19名的微星科技則憑藉深耕高階電競市場，2019年品牌價值成長18%，排名第13名中租控股品牌價值也成長16%。

此外，健康、科技領域品牌也在2019交出亮眼的成績單，如巨大機械、美利達在E-bike與電動單車客群成長的帶動下，品牌價值皆有明顯成長；科技領域品牌如研華科技、台達電、聯發科技等，也在AI、5G趨勢的助攻下，品牌價值持續增長。

2019年品牌價值第三名至20名依序為旺旺控股、中信金控、研華科技、巨大機械、國泰金控、宏碁公司、美食達人、聯發科技、美利達工業、聯強國際、中租控股、台達電子、正新橡膠、統一企業、喬山健康科技、創見資訊、微星科技以及克麗緹娜。

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