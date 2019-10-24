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Amazon全球開店計畫 招台灣商家進入美國市場

2019-10-24 19:11經濟日報 記者彭慧明／台北即時報導

亞馬遜全球開店(Amazon Global Selling)今日在台灣召開2019台灣賣家高峰會， 揭示2020年針對賣家的戰略重點，包括助力品牌塑型、協助外貿轉型及服務網絡成形。亞馬遜全球開店希望幫助台灣業者找到外貿轉型的新契機。並且通過本地團隊的專屬服務，提供服務供應商建議，緊密與賣家合作，提升台灣賣家的營運效率，協助台灣賣家觸及亞馬遜全球超過3億的活躍用戶和數百萬企業與機構類買家，迎接全球跨境電商的商機。

亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君在會中指出，台灣跨境出口電商潛力巨大，搭配亞馬遜涵蓋世界各地的營運佈局，能便捷地對接到全球海量消費者和企業及機構買家。

今年的台灣賣家高峰會，亞馬遜全球開店也為台灣企業介紹Amazon Business業務。Amazon Business是亞馬遜向企業和機構買家推出的一站式商業採購站點，為企業長期採購提供一站式解決方案。Amazon Business 於2015年正式上線，向企業與機構買家推出多項服務和功能，滿足從中小型企業到大型跨國公司等不同規模機構的採購需求，為全球數百萬的企業與機構買家提供服務，2018年Amazon Business全球的年銷售額達100億美元。

亞馬遜Amazon跨境電商
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