Amazon全球開店計畫 招台灣商家進入美國市場

2019-10-24 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



亞馬遜全球開店(Amazon Global Selling)今日在台灣召開2019台灣賣家高峰會， 揭示2020年針對賣家的戰略重點，包括助力品牌塑型、協助外貿轉型及服務網絡成形。亞馬遜全球開店希望幫助台灣業者找到外貿轉型的新契機。並且通過本地團隊的專屬服務，提供服務供應商建議，緊密與賣家合作，提升台灣賣家的營運效率，協助台灣賣家觸及亞馬遜全球超過3億的活躍用戶和數百萬企業與機構類買家，迎接全球跨境電商的商機。

亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君在會中指出，台灣跨境出口電商潛力巨大，搭配亞馬遜涵蓋世界各地的營運佈局，能便捷地對接到全球海量消費者和企業及機構買家。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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今年的台灣賣家高峰會，亞馬遜全球開店也為台灣企業介紹Amazon Business業務。Amazon Business是亞馬遜向企業和機構買家推出的一站式商業採購站點，為企業長期採購提供一站式解決方案。Amazon Business 於2015年正式上線，向企業與機構買家推出多項服務和功能，滿足從中小型企業到大型跨國公司等不同規模機構的採購需求，為全球數百萬的企業與機構買家提供服務，2018年Amazon Business全球的年銷售額達100億美元。