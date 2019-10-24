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企業支持公益 用戲劇喚起反毒意識

2019-10-24 18:42經濟日報 記者林政鋒／高雄即時報導

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞表示，歡迎企業大力支持，由清景麟教育基金會與紙風車青少年反毒戲劇工程合作，用戲劇喚起反毒意識，向毒品勇敢說不。

友友建設董事長張永義說，企業支持反毒公益是重要課題，集團旗下基金會對此也多有著墨。

清景麟教育基金會董事，同時也是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞說，食藥署107年度「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報顯示，「首次濫用藥物年齡」以「20-29歲」最多，占44.7%，年齡不到40歲者占超過九成；而其中，又以高中職學生為藥物濫用的通報人數為最多，占51%，為不同學制學生藥物濫用人數之最。

吸食毒品的年齡持續下探，顯示出毒品防制意識須向下紮根的必要性。而政府在反毒的政策上投入相當多的資源，顯示毒品防制是需要中央政府、地方及民間齊心協力共同防治與維護工程。

清景麟教育基金會24日結合紙風車文教基金會展演反毒戲劇「拯救浮士德」，引用中世紀浮士德出賣靈魂與魔鬼交易的故事，提醒青年學子吸毒者就類比「浮士德」，將青少年可能會遭遇霸凌的問題帶入劇情，透過戲劇解除青少年心防，並用詼諧逗趣又富有教育意義的內容，深根青年學子的反毒意識，讓現場觀賞的學生深深陷入劇情，專注的欣賞演出。

企業支持公益，對反毒有大大加分。圖／清景麟教育基金會提供
企業支持公益，對反毒有大大加分。圖／清景麟教育基金會提供
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企業支持公益，對反毒有大大加分。圖／清景麟教育基金會提供
企業支持公益，對反毒有大大加分。圖／清景麟教育基金會提供
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毒品
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