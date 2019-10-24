企業支持公益 用戲劇喚起反毒意識
2019-10-24 18:42
經濟日報 記者林政鋒
／高雄即時報導
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞表示，歡迎企業大力支持，由清景麟教育基金會與紙風車青少年反毒戲劇工程合作，用戲劇喚起反毒意識，向毒品勇敢說不。
友友建設董事長張永義說，企業支持反毒公益是重要課題，集團旗下基金會對此也多有著墨。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
清景麟教育基金會董事，同時也是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞說，食藥署107年度「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報顯示，「首次濫用藥物年齡」以「20-29歲」最多，占44.7%，年齡不到40歲者占超過九成；而其中，又以高中職學生為藥物濫用的通報人數為最多，占51%，為不同學制學生藥物濫用人數之最。
吸食毒品的年齡持續下探，顯示出毒品防制意識須向下紮根的必要性。而政府在反毒的政策上投入相當多的資源，顯示毒品防制是需要中央政府、地方及民間齊心協力共同防治與維護工程。
清景麟教育基金會24日結合紙風車文教基金會展演反毒戲劇「拯救浮士德」，引用中世紀浮士德出賣靈魂與魔鬼交易的故事，提醒青年學子吸毒者就類比「浮士德」，將青少年可能會遭遇霸凌的問題帶入劇情，透過戲劇解除青少年心防，並用詼諧逗趣又富有教育意義的內容，深根青年學子的反毒意識，讓現場觀賞的學生深深陷入劇情，專注的欣賞演出。
留言