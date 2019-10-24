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錢放銀行會死無葬身之地！謝金河：投資人必須更用功

2019-10-24 18:00聯合報 記者林文義／台北即時報導

陶冬上週在香港的一場演講提到全球邁入低利率或負利率的代，他說繼歐洲重啓買債後，美國FED也會加入量化寬鬆(QE)，未來10年內全球將進入「零負利率」時代，他用了一個很重的口吻說：「如果你的錢放在銀行，你會死無葬身之地！」。財信傳媒董事長謝金河表示，他不會用這麼重的話，但台灣的投資人必須更用功才能趨吉避凶。

謝金河說，其實上週劉億如的北威論壇也邀請古月涵，丁予嘉，李鎮宇和他一起討論負利率的問題，古月涵也用了一個很重的詞是末日來臨！他說貧富差距擴大，上班族會愈來愈辛苦。顯然零負利率時代會成為大家必須面對的課題。

先前德國所有債券殖利率全是負報酬，美國一度利率倒掛嚴重，兩年期超過10年期，一個月超過30年期，讓大家膽顫心驚，全球負殖利率債券一度逼近17兆美元，前聯準會主席葛林斯班也認為美國利率降至零，也沒有什麼值得大驚小怪，川普一直給FED主席鮑爾施壓，要求他努力降息。

謝金河說，全球利率逐漸往下，有可能常態化，這時候把錢放在銀行的定制族將首當其衝，陶冬用「死無葬身之地」，這是很重的用語，他還不敢這樣用，不過這可能是未來大家必須面對的課題。此時大家必須更努力作功課，尋找有穩健回報的資產，台股能創29年新高，最大的憑藉就是高殖利率，像全球負殖利率，台積電有全球競爭力，每年也有2.8%的回報，這時一樣會得到大部位的外資鎖定。

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
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高殖利率負利率謝金河
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