博客來加入南向經濟 推出菲律賓取貨服務
2019-10-24 15:00
聯合報 記者陳宛茜
／台北即時報導
看好東南亞電子商務蓬勃發展，網路書店龍頭博客來今天宣布推出菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務，213萬件的圖書、百貨商品將可直送菲律賓，成為繼港澳、新加坡、馬來西亞之後第五個海外自主取貨服務地區。
鎖定東南亞電子商務千億商機，博客來今天宣布正式啟動菲律賓7-ELEVEN門市取服務，提供1731間菲律賓7-ELEVEN門市取貨，遍及馬尼拉都會區。提供繁體、簡體、外文、雜誌超過185萬種圖書，以及包含台灣品牌的設計文具、美食乾貨、沖泡飲品、美妝保養、3C 周邊、生活雜貨等，總數量超過28萬件。
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博客來積極經營海外，透過宅配、門店取貨、智能櫃取貨等配送模式搶灘國際市場。博客來表示，近年積極布局自主取貨的經營範圍。自2014年的香港，到今年新增的菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務，海外取貨店點數累積至3269個，總數量較去年大幅增加近3倍。
博客來指出，海外專館囊括逾超過185萬種書籍、37萬種百貨商品，販售至全球154個地區，依配送地分為港澳、新加坡、馬來西亞、美國、紐澳、日韓、菲律賓、泰國11個專區，方便消費者購物，並設有台灣品牌專區，提供252個品牌、逾1萬2千種以上台灣品牌的百貨商品，提供英語、繁體、簡體3種語言選擇。
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