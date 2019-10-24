博客來攻東南亞跨境電商 菲律賓7-ELEVEN門市取貨上線

2019-10-24 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／桃園即時報導



統一超（2912）轉投資博客來推出菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務。博客來表示，看好東南亞電子商務蓬勃發展，菲律賓成為繼港澳、新加坡、馬來西亞之後第五個海外自主取貨服務地區，這也是菲律賓7-ELEVEN首次合作的台灣電商平台，可望成菲律賓1億人口的網購消費新選擇，預計新服務上線後將可帶動海外業績成長二成以上。

博客來表示，瞄準全球華人市場，取貨店點數已逾3,000點，年增近三倍，涵蓋九成東南亞地區。響應政府新南向政策，並首次參與經濟部商業司推動的「2019台馬聯合網購節」，大馬地區業績提升25%表現亮眼，成為熱門海外取貨地區。

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博客來宣布正式啟動菲律賓7-ELEVEN門市取服務，提供1,731間菲律賓7-ELEVEN門市取貨，約占整體店數的六成以上，遍及馬尼拉都會區。博客來表示，主要提供繁體、簡體、外文、雜誌超過185萬種圖書，以及包含台灣品牌的設計文具、美食乾貨、沖泡飲品、美妝保養、3C周邊、生活雜貨等總數量超過28萬件的百貨商品。

博客來海外營收逐年穩定成長，透過宅配、門店取貨、智能櫃取貨等配送模式搶灘國際市場，近年積極布局自主取貨的經營範圍，自2014年起香港到今年新增的菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務，馬來西亞、香港、澳門、新加坡4地的擴充，使得海外取貨店點數迅速累積至3,269個，總數量較去年大幅增加近三倍，以綿密的佈點打破跨境界線，滿足取貨便利性。