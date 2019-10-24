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經濟部提林口新創園三大策略 協助台灣新創產業

2019-10-24 13:15經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

經濟部今（24）日表示，林口新創園運用包括鏈結在地、鏈結產業與鏈結國際等三大策略，並提供從創業空間、交流空間到生活設施的一站式服務，協助新創產業。經濟部指出，目前林口新創園已有99家新創、13家數位轉型企業、15家加速器、四家生活服務事業及一家好創新中心進駐。

經濟部於行政院會報告「林口新創園－打造創新未來城」指出，經濟部配合「優化新創事業投資環境行動方案」，利用世大運選手村社宅空間打造林口新創園，三大策略包括借重在地資源，選擇於便捷交通與完善生活機能的地點，打造國際創新聚落。

第二、是鎖定產業空間共創同榮，促成新創與大型企業合作，以新創場域驗證的實驗，縮短由創意道確定商業模式的距離；第三、是藉由大量國際資源，包括招攬跨國加速器進駐、吸引國際人才群聚及進行國際商情交換、海外拓銷活動等。

經濟部指出，目前林口新創園吸引來自國內以及十個國家的新創、企業與加速器等，聚集了人工智慧、物聯網與智慧醫療產業新創，未來將積極串連包括內政部的「有利林口新市鎮產業減稅措施」，以及國發會的「創業天使投資方案」，協助台灣新創產業。

院長蘇貞昌裁示指出，新創事業是年輕人實踐夢想，推升台灣產業轉型、技術創新，掌握數位經濟契機的重要產業，政府將持續扶植新創鏈結台灣未來產業，從充裕資金、完善法規、提供多元出場管道及協助進軍國際市場等面向，給予新創事業全方位協助。

蘇揆也表示，17日他前往林口新創園，並宣布「有利林口新市鎮產業減稅措施」，提供相關產業投抵15%優惠，國發基金也從原訂的新台幣10億元提高到20億元，加倍投資新創事業，盼藉政策工具的串連、政府資源挹注，全面提升台灣新創產業實力。

經濟部減稅創業
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