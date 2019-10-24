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勞部邀9家外送業喝咖啡 業者自律公約首波僅4家參與

2019-10-24 12:16經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

勞動部今邀集九家美食外送業者召開座談會，討論美食外送員的職業安全維護與社會安全保...
勞動部今邀集九家美食外送業者召開座談會，討論美食外送員的職業安全維護與社會安全保障。 圖／聯合報系資料照片
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美食外送平台議題熱燒不斷，勞動部今（24）日再邀九家業者「喝咖啡」，針對合理派工、提供額外商業保險，以及落實安全防護三大主軸，希望取得業者的共識與承諾。同時，社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）也在今日上午發布由會員業者共同發起的「美食外送平台業者自律公約」正式出爐，但首波參與的業者只有Uber Eats 優食、Deliveroo 戶戶送、GoGoVan、Lalamove四家。

勞動部職安署副署長周登春指出，今日的會議沒有討論僱傭、承攬關係議題，而是聚焦在合理派工、提供額外商業保險，以及落實安全防護三大主軸。其中，在合理派工部分，勞動部主張往返距離、交通狀況，尤其是接單時間的重疊性問題，都應該建立明確的管理機制。

此外，勞動部也主張，無論業者與外送員屬承攬還是僱傭關係，都應提供額外的商業保險，例如團體傷害保險、意外險、第三人責任險等。

同時，勞動部並要求美食外送平台業者務必確實做到對外送員在工作執行勞務時的安全防護。周登春指出，例如夜間工作時提供外送員反光衣服，以及定時檢修保養交通工具等。

而由社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）會員業者所共同發起的「美食外送平台業者自律公約」，主要關注面向包括：維護消費者食品安全、提升外送服務提供者交通安全、促進產業生態發展，並且秉持契約自由的精神，自律、他律與法律平衡並進，期待與各界發展更完善的規範。

社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）理事長彭仕邦指出，首波響應業者包括 Uber Eats 優食、Deliveroo 戶戶送、GoGoVan、Lalamove，希望公約能夠作為未來與政府各界討論的基礎，也歡迎更多業者持續參與響應。

彭仕邦指出，因應近期事故，公約優先著重外送員保護與道路安全提升。業者共同同意針對外送員駕駛執照、資格與保險做更嚴謹的把關，並將積極配合交通主管機關宣導安全駕駛行為，如：不搶快、行程中將手機妥善放置，除注意路線外不滑手機、謹慎注意行車中的各項狀況，以及在不影響用戶隱私權前提下，妥善運用平台資料與數據，與交通主管機關及道路安全執法機關的良性合作與互動，以期有效減少道路事故風險。同時，比照政府機關颱風與異常氣候標準，暫停平台服務或調整服務範圍，以有效保障外送員安全。

此外，彭仕邦進一步指出，在過去幾周蒐集業界意見與政府溝通的過程中，發現「缺乏妥適的商業保險」是目前平台業者普遍面臨的問題。SEAT 協會將持續與金管會、勞動部、交通部、國發會以及保險業者或公協會等溝通，盼能夠於近期催生適合外送平台以及外送員作業型態的商業保險。

同時，彭仕邦也建議，目前以服務業為核心的勞動基準定義不明，隨著數位經濟興起，民眾對工作的獨立、自主性重視已不輸穩定性，彈性自由工作已成趨勢，呼籲政府應該正面應對，積極發展數位新經濟與符合新世代、不同型態工作者期待的法規環境。

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