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總統大選在即 勞動部：競選工作人員也能投勞、就保

2019-10-24 12:05經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

勞保局今（24）日表示，因應2020年1月11日總統、副總統與立委選舉將至，為保障從事競選活動工作人員的權益，擬參選人及候選人可向勞保局申請成立投保單位，為所僱用支薪的工作人員辦理參加勞工保險及就業保險。

總統大選、立委大選在即，很多參選人已經成立競爭總部，吸引大量有志政治年輕人投入競選工作，勞動部已自2015年訂定發布相關辦法，讓總統、立委及縣市長、縣市議員等各級「擬參選人」及「候選人」可以成立投保單位，為競選人員投勞保及就保，競選工作人員不要忘記自己的權益。

勞保局表示，「擬參選人」指的是向監察院申請許可設立政治獻金專戶時，「候選人」則是向選舉委員會登記為候選人，這二種人必須為其雇用從事競選活動工作人員申報參加就業保險，但勞保則是自願加保。

勞保局指出，擬參選人可以監察院核發的「政治獻金開戶許可函」等文件影本為其所僱用從事競選工作的人員辦理參加勞工保險及就業保險，未申請設立政治獻金專戶者，在向選委會登記為候選人後，可檢附選委會「受理登記為候選人之公文」等文件影本為從事競選工作的受僱人員辦理加保手續。

勞保局進一步說明，如為現任立法委員競選連任者，仍得以原成立的投保單位，為所僱用競選工作人員申報加保，不須另新成立投保單位。又為避免僱傭關係難以釐清，擬參選人及候選人不得為其配偶、本人及其配偶的「直系血親及其配偶」、「二親等之旁系血親及其配偶」申報加保。

此外，勞保局也提醒，考量法定競選活動期間擬參選人及候選人常需要僱用員工進行掃街、拜票等競選活動，為避免競選工作人員因未加保發生職災事故，衍生各種責任歸屬問題，因此提醒擬參選人及候選人可為僱用員工辦理參加勞工保險及就業保險，以周延保障該等工作人員權益。

勞保局指出，舉凡總統及副總統、立法委員、直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長等九類人員，都可以適用相關投保辦法，也就是連里長參選人都可擔任投保單位。

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