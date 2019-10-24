工研院 勇奪今年ITS世界大會名人堂產業成就獎

2019-10-24 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



第26屆智慧運輸世界大會（26th ITS World Congress）於今年10月21日在新加坡召開，工業技術研究院今年以「iRoadSafe V2X Safety Solution」從新加坡、中國等候選國中脫穎而出，勇奪大會名人堂產業成就獎（ITS World Congress Hall of Fame Industry Award），10月23日上午由工研院董事長李世光出席頒獎典禮，來自世界各國產、官、學代表以及上千名國際智慧運輸專家，共同見證工研院獲獎榮耀時刻。

工研院此次獲獎，為台灣代表團從2015年高速公路ETC、台灣高鐵、台北市政府、王國材政務次長終身成就獎，為連續五年獲得大會獎項，也是亞洲唯一連續五年獲獎的國家，顯見台灣在推動智慧運輸服務及科技產業化的成績，廣受國際注目。

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交通部自2017年起推動智慧運輸發展建設四年計畫，並成立交通科技產業會報，智慧運輸協會響應政府推動交通科技產業化的政策，今年以「Connect to Future Smart Mobility」為主題，結合產官學研等代表共同展出自駕車研發、智慧機車、ETC、MaaS等智慧運輸建設成果。

這屆大會台灣出席代表除交通部外，包括國家發展委員會、行政院科技會報、經濟部、內政部及六都交通局等政府代表、學術及產業界等專家學者150餘人出席盛會，踴躍發表論文及主持大會各項論壇，受到世界各國代表讚賞。