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將給付資遣費 華映：已與企業工會達成大量解僱協議

2019-10-23 22:21經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

華映日前聲請破產，並於10月1日向主管機關提出大量解僱計畫書，23日表示已與企業...
華映日前聲請破產，並於10月1日向主管機關提出大量解僱計畫書，23日表示已與企業工會達成大量解僱協議，將依強制協商結果資遣員工，給付資遣費。 報系資料照／記者張裕珍攝影
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華映（2375）日前聲請破產，並於10月1日向主管機關提出大量解僱計畫書，今（23）日發布重大訊息，表示已與企業工會達成大量解僱協議，契約終止日定為11月30日，將依強制協商結果資遣員工，給付資遣費，強制協商形成協議書，依大量解雇法第七條，由主管機關依法送請法院，經法院核定之協議書，協議書得為執行名義，保障員工權益。

大量解僱法第七條規定，協商委員會協商達成協議，其效力及於個別勞工，協商委員會協議成立時，應作成協議書，並由協商委員簽名或蓋章。主管機關得於協議成立之日起七日內，將協議書送請管轄法院審核。前項協議書，法院應儘速審核，發還主管機關；不予核定者，應敘明理由。

華映提出大量解雇計畫書後，在10月2日和8日進行自治協商，10月23日在勞動部及桃園市政府勞動局主持下，協商委員會進行大量解僱強制協商，並於今天達成協議。

資遣費華映勞動部
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