這個行業生產創新高 可望帶動第4季製造業
2019-10-23 21:38
經濟日報 記者江睿智
／台北即時報導
經濟部今（23）日發布9月製造業生產指數年減0.65%。其中，積體電路業生產指數創歷年單月新高，年增5.44%。
在製造業中，經濟部統計處副處長王淑娟表示，電子零組件業持續增產，主因是消費性電子新品陸續推出，帶動半導體高階製程需求強勁，致積體電路業生產指數創歷年單月新高，年增5.44%；液晶面板及其組件業則因市場供過於求，年減9.72%。
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王淑娟認為，儘管美中貿易情勢不確定性仍存在，將抑制外貿及生產表現，惟科技新品陸續推出，年終採購旺季備貨需求增溫，新興應用持續擴展，我國半導體先進製程優勢維繫下，加上全球供應鏈重組，國內產能提升，將使資訊電子產業穩定成長，挹注第4季製造業生產動能。
她預期，去年第4季製造業生產基期偏高，但若電子新品銷售情況佳，製造業生產指數有機會於11月轉正，後勢並不悲觀。
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