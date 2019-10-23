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台股創新高抵銷來台旅客減少 民間消費續增溫

2019-10-23 21:36經濟日報 記者江睿智／即時報導

經濟部統計處長王淑娟今（23）日指出，來台旅客減少影響，我9月零售、餐飲業營業額成長力道受到抑制。惟我就業情勢並未轉差，加上台股創新高，都將帶動第4季民間消費。

經濟部統計指出，9月零售業營業額為3,110億元，創歷年同月新高，年增2.7%；餐飲業9月營業額646億元，也創歷年同月新高，年增1%。

王淑娟分析，和過去幾月相較，9月零售業、餐飲業營業額成長力道趨緩，除了去年基期偏高因素外，還有來台旅客減少衝擊。

她進一步指出，以綜合商品零售業來說，以免稅店為主的「其他」營業額下滑2.1%，反映我入出境旅客人數減少，包括陸客來台人數減少。

在餐飲業方面，她指出，連鎖速食店、異國餐廳營業額持續成長，惟中式餐廳營業額減少，這主要是受到旅行社團客減少影響所致。此外，食物外送平台雖可刺激消費，但偏重於個人餐飲，中式餐廳桌菜較不適合外送，因此營業額也受到影響。

展望未來，王淑娟認為，零售業及餐飲業受惠於百貨公司周年慶陸續登場，國慶連假之聚餐及出遊商機，加上國內就業情勢並不差，加薪效應持續，以及台股創新高，皆有利於帶動內需，零售業及餐飲業營收可望續成長。

餐飲業零售業王淑娟
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