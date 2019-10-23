9月製造業生產創歷年同期次高 成長率意外轉負
2019-10-23 21:35
經濟日報 記者江睿智
／台北即時報導
經濟部今（23）日指出，全球景氣放緩、貿易需求降溫，傳統產業生產續疲，半導體高階製程接單強勁，伺服器、網通產品業者擴增國內產線等因素交互影響下，9月製造業生產指數「意外」較上年同期減少0.65%。
因歐美年底銷售旺季到來、以及台商回流效應，儘管去年基期偏高，經濟部原本預期9月製造業生產有望持平，甚至轉為正成長。昨日經濟部發布9月工業生產指數、製造業生產指數雙雙創下歷年同月次高紀錄，但分別年減0.75%及0.65%。
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第3季製造業生產指數113.1，創歷年單季次高，年增1.79%，扭轉今年前兩季負成長態勢。累計前9月則年減1.11%。
經濟部統計處副處長王淑娟表示，9月製造業生產之所以轉負，主要有三大原因。第一，9月電子零組件業雖增產3.14%，今年電子產品拉貨提早到8月，去年電子產品拉貨在9月才比較明顯，換言之，去年9月基期較高，致電子零組件業增幅不那麼高。
第二，電腦電子光學製品業今年7、8月分別增產35.9%、30.7%，9月年增率回落至24.5%，不像7、8月表現這麼好。第三是化學材料業、基本金屬業9月歲休，又受到美中貿易戰大環境影響，減幅擴大。
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