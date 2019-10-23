伺服器、網通回流強強滾 這行業生產已連12個月大躍進
2019-10-23 21:34
經濟日報 記者江睿智
／台北即時報導
經濟部今（23）日發布9月工業生產指數、製造業生產指數雙雙創下歷年同月次高紀錄，其中，電腦電子光學製品業9月年增產24.5%，為連續第12個月呈兩位數成長。
經濟部統計處副處長王淑娟指出，電腦電子光學製品業9月年增產24.5%，仍是表現很好，為連續第12個月呈兩位數成長，主因是伺服器、網通設備等在廠商擴增國內產線5G基礎建設布建需求升溫下明顯增產，以及手持行動裝置高階鏡頭需求活絡所致。
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相較之下，傳統產業生產續呈疲弱。9月化學原材料業年減10.84%；基本金屬年減12.1%；機械設備業因美中貿易摩擦衝擊廠商設備投資步調，年減16.94%；汽車零組件業因客戶調整庫存而減產，惟小型車轎車因低基期效應及新車款持續熱銷，抵銷部分減幅。
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