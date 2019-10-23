蔡總統宣示 明年將成立台灣設計研究院

2019-10-23 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北即時報導



蔡英文總統23日出席「全國設計論壇」，與經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安等部會及地方首長、連同立法院吳思瑤委員，共同揭示明年將成立台灣設計研究院。

成立16年的台灣創意設計中心，將升格改制成為台灣設計研究院，讓設計強化為國家整體競爭力的創新力量；23日舉辦「洞見設計・台灣動起來／全國設計論壇」活動，探討如何以設計改變台灣，凝聚共識。

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蔡英文總統在閉幕式致詞時指出，設計力是台灣的重要國家戰略，以前台灣以「Made in Taiwan」聞名世界，未來則要以「Designed in Taiwan」揚名全球，這會是未來大家共同努力的目標。蔡英文也正式宣布，明年將正式成立台灣設計研究院，期許未來設研院成為推動跨領域合作、各界都能參與的平台，讓設計成為台灣整體向上提升的力量。

經濟工業局局長呂正華也表示，此時推動「台灣創意設計中心」升級成為「台灣設計研究院」，就是要讓設計的角色，融入研發流程，成為產業決策核心；也為台灣每年多達1.3萬設計人才，創造更高的價值舞台。他也呼籲現場的文化部、交通部、教育部，及屏東縣政府等，由政府帶頭跨部門合作，共同重視設計價值，在公共政策及採購方面，將設計納入考量，一起把餅作大，讓年青人有更多機會。

台創張基義董事長表示，回顧16年的發展歷程，台創中心就代表著台灣設計發展的轉變，未來升格「台灣設計研究院」後，將延續本場論壇的精神，讓跨界動起來、讓政府動起來，用設計改變台灣。

設計論壇上半場座談特別邀請到身為科技製造標竿、也是設計專業的仁寶電腦創意中心設計長暨資深副總陳禧冠，從他獨特的產業及國際經驗，將「設計」深植企業經營核心、發展出台灣科技做「代工」不用讓人喊價，讓產品製造也有市場的話語權。