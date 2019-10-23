親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

管浩鳴：陳同佳今晚及明日 不會到台灣「自首」

降租3成！北市東區「店家回來了」傳永福樓也租掉了

蔡總統宣示 明年將成立台灣設計研究院

2019-10-23 20:20經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

蔡英文總統23日出席「全國設計論壇」，與經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安等部會及地方首長、連同立法院吳思瑤委員，共同揭示明年將成立台灣設計研究院。

成立16年的台灣創意設計中心，將升格改制成為台灣設計研究院，讓設計強化為國家整體競爭力的創新力量；23日舉辦「洞見設計・台灣動起來／全國設計論壇」活動，探討如何以設計改變台灣，凝聚共識。

蔡英文總統在閉幕式致詞時指出，設計力是台灣的重要國家戰略，以前台灣以「Made in Taiwan」聞名世界，未來則要以「Designed in Taiwan」揚名全球，這會是未來大家共同努力的目標。蔡英文也正式宣布，明年將正式成立台灣設計研究院，期許未來設研院成為推動跨領域合作、各界都能參與的平台，讓設計成為台灣整體向上提升的力量。

經濟工業局局長呂正華也表示，此時推動「台灣創意設計中心」升級成為「台灣設計研究院」，就是要讓設計的角色，融入研發流程，成為產業決策核心；也為台灣每年多達1.3萬設計人才，創造更高的價值舞台。他也呼籲現場的文化部、交通部、教育部，及屏東縣政府等，由政府帶頭跨部門合作，共同重視設計價值，在公共政策及採購方面，將設計納入考量，一起把餅作大，讓年青人有更多機會。

台創張基義董事長表示，回顧16年的發展歷程，台創中心就代表著台灣設計發展的轉變，未來升格「台灣設計研究院」後，將延續本場論壇的精神，讓跨界動起來、讓政府動起來，用設計改變台灣。

設計論壇上半場座談特別邀請到身為科技製造標竿、也是設計專業的仁寶電腦創意中心設計長暨資深副總陳禧冠，從他獨特的產業及國際經驗，將「設計」深植企業經營核心、發展出台灣科技做「代工」不用讓人喊價，讓產品製造也有市場的話語權。

上半場談的是產業如何「跨界動起來」，推動更多突破既定思維的合作。下半場則是重量級的「政府動起來」座談，不只跨部會、更跨越中央到地方，顯示政府以設計改變台灣的決心。中央部會包括經濟部長沈榮津、文化部次長李連權、交通部次長黃玉霖、教育部次長范巽綠，以及地方縣市屏東縣長潘孟安，還有立法委員吳思瑤、台創中心張基義董事長等，都共同與會參與座談。

蔡英文總統(左四)與WDO組織新任理事長Srini R Srinivasan（左...
蔡英文總統(左四)與WDO組織新任理事長Srini R Srinivasan（左3）共同出席設計論壇。台創／提供
分享

蔡英文
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美食外送員僱傭、承攬霧煞煞 勞動部：依個案事實認定

2019-10-23 12:45

美食外送員議題沸沸揚揚 國發會、勞動部不同調

2019-10-23 12:42

保障食品平台外送員 勞動權益專區上線

2019-10-23 11:12

明邀美食外送業者座談 勞動部：強制加保、改善派單App

2019-10-23 09:31

光碟機限制價格案 廣明光電判賠惠普1.76億美元

2019-10-23 07:42

名家觀點／當心美中科技戰的震波

2019-10-23 00:54

台商第四波大遷徙／南進挑戰大 在地化經營才能活

2019-10-23 00:48

畢業季過了…青年失業率仍高

2019-10-23 00:44

台商第四波大遷徙／三個「人的問題」 台商頭痛

2019-10-23 00:43

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

經濟成長減速 調查：2020年製造業產值成長1.28％

2019-10-22 17:14

9月失業率3.8％ 近三年同月新高

2019-10-22 17:06

3藥方搶救工具機 6000萬科專預算助研發

2019-10-17 23:35

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

光碟機限制價格案 廣明光電判賠惠普1.76億美元

2019-10-23 07:42

全台首例！中信區塊鏈信用狀交易開通

2019-10-23 00:07

立委爆新壽用「晚了就買不到」賣儲蓄險 金管會盯上

2019-10-23 11:37

鴻海印度製造 再跨大步

2019-10-23 00:33

保險業愛買美債 IMF示警

2019-10-23 00:41

公股金控首例！兆豐金將推員工持股信託 估明年起施行

2019-10-22 22:30

金控資產逾兆 須增專業董事

2019-10-23 00:14

遭公平會裁罰提告 凱擘4100萬元免罰確定

2019-10-23 00:57

台新貴賓之夜 費玉清獻唱

2019-10-23 00:12

台商第四波大遷徙／南進挑戰大 在地化經營才能活

2019-10-23 00:48

接軌IFRS 17 保險業長線迎三多

2019-10-23 00:10

300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管

2019-10-23 11:39

凱擘勝訴…法院給了NCC一巴掌

2019-10-22 23:45

印度官員來台 感謝鴻海投資

2019-10-22 23:45

納智捷新休旅車85.8萬起跳

2019-10-22 23:19

五大銀行新增房貸利率1.615% 跌至歷史新低

2019-10-23 16:43

多鏡頭需求夯 大立光徵600人

2019-10-22 23:45

保險業買美債 IMF示警

2019-10-22 23:30

遭公平會裁罰提告 凱擘4,100萬元免罰確定

2019-10-23 00:01

內政部推手機綁自然人憑證 可繳11月地價稅

2019-10-23 17:36

華票總部房事 兩股東有「異」見

2019-10-23 00:13

生醫毛利高 科技業搶進

2019-10-22 23:21

台商第四波大遷徙／三個「人的問題」 台商頭痛

2019-10-23 00:43

信用狀交易要全面數位化 還有難題

2019-10-23 00:06

小米5G機 光照聯發科

2019-10-23 14:19

財經觀點／半導體業留人才 創造對的產品

2019-10-23 00:52

明年台外幣保費雙漲 責任準備金利率調降提前曝光

2019-10-23 12:25

影╱地價稅11月開徵 今年新增刷臉及指紋綁定查繳稅

2019-10-23 15:54

仁寶攜手高醫 建南部首間細胞治療中心

2019-10-22 23:19

永安石斑魚節明日開放訂桌 11月9、10日登場

2019-10-23 15:30

小米強推5G手機 聯發科明年重拾中國市占率

2019-10-23 11:13

七家明年改選 率先適用新規

2019-10-22 23:46

名家觀點／當心美中科技戰的震波

2019-10-23 00:54

畢業季過了…青年失業率仍高

2019-10-23 00:44

颱風洪水納補償…住宅火險 明年加量不加價

2019-10-23 01:01

財管新政策 要兼顧投信業

2019-10-23 00:12

住宅火險 加量不加價

2019-10-23 00:04

美食外送員僱傭、承攬霧煞煞 勞動部：依個案事實認定

2019-10-23 12:45

淘寶台灣上線 雙11祭1元買價值百萬購物車優惠

2019-10-23 18:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top