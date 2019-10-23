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工研院iRoadSafe 勇奪2019年ITS世界大會產業成就獎

2019-10-23 14:07經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

台灣智慧運輸在國際大放異彩！全球智慧運輸界最大年度盛會-第26屆智慧運輸世界大會(ITS World Congress 2019) 今（23）日在新加坡舉行頒獎典禮，工研院在經濟部技術處支持下，以iRoadSafe車聯網技術串聯產業合作的優秀成就，勇奪「亞太區產業成就獎（Industry Award）」，不僅擊敗今年主辦國的新加坡科技公司（ST Engineering）及中國大陸金溢科技公司（Genvict）從中脫穎而出，更以卓越的台灣智慧運輸系統建設成果及智慧運輸島的願景為大會激賞，為台灣智慧運輸寫下新的里程碑。

智慧運輸系統世界大會是全球最大的交通科技專業會議之一，每年吸引政府單位、資通訊產業、運輸產業共100餘國近萬人參加、300多家廠商參展，為交通技術領域重大盛事；該大會同時也頒布產業成就獎、個人終生成就獎 （Hall of Fame）、地方政府成就獎（Local Government award），是每年來自亞太、歐洲、美洲三大區域各國分別爭相角逐的重要獎項，其中產業成就獎主要表彰交通技術產業應用化落實，歷年得主包括西日本鐵道株式會社、台灣高鐵、遠通電收。

工研院董事長李世光領獎時表示，歐美各國早已積極推行政策驅動智慧運輸發展，希望車聯網能融合資訊、通訊、汽車電子、數位內容科技等多重應用，打造智慧城市；台灣交通部與經濟部也合力發展制定重大的交通政策，智慧運輸即是其中一項，工研院自駕車、車間通訊等應用也已逐漸落地，例如自駕車已在台中、新竹試運行。此次得獎的V2X （Vehicle-to-Everything）車聯網技術也已產業化，並在台灣8個縣市應用，未來台灣將繼續集結產、官、研能量，將台灣智慧運輸產業推向國際。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克指出，車聯網主要透過定位系統獲得道路及行車資訊，再藉由V2X通訊技術以及感測裝置的輔助來獲得路況資訊，達到行車與行人的安全警示等應用。

重點是提供駕駛人預先警告可能發生的危險狀況，讓駕駛人提早採取因應措施，避免交通意外發生。台灣為資通訊強國，透過資通訊與交通的結合，希望能藉由分析車流進一步到預防交通事故，打造智慧城市。

闕志克認為，此次能從新加坡、中國大陸當中勝出，獲得亞太區產業成就獎，主因是亞太地區交通環境普遍車流複雜，道路行駛多有車輛、摩托車、自行車等多元運輸方式，導致在複雜交通信號交叉口的混合路口易有交通安全問題。

在經濟部技術處支持下，工研院研發的智慧道路安全警示系統 ( iRoadSafe V2X Safety Solution )即是針對亞太區複雜交通環境的智慧道路安全解決方案。

闕志克指出，iRoadSafe智慧道路安全警示系統，是整合通訊、感測器與交通號誌、設施等資訊，經由防碰撞演算法運算人車物件之間距離進一步預測軌跡，透過路邊單元（RSU）通訊廣播設備，對裝有車載機的車輛、或電子看板（CMS）等所有用路人發出警訊。

目前該技術也已在8個縣市26個易發生事故路口部署，包括基隆、雙北、新竹、台中、南投、台南和高雄等，據統計約可降低50%交通事故發生率，提高路口安全。此外，此技術也已技轉給國內車載資通訊廠商，如鼎漢國際、福華電子等，希望協助廠商前進東南亞國家，輸出台灣國產智慧運輸系統。

2019 ITS World Congress 10月21~25日在新加坡新達城國際會議展覽中心舉行，大會主題為Smart Mobility, Empowering Cities。今年世界大會邀集國際系統整合業者、車廠、汽車電子、電子地圖應用、5G通訊及各國智慧運輸管理機關、國際大廠，超過世界100個以上國家／地區代表、1萬餘人出席，大會活動包含研討論壇、展覽、展示及技術參觀等項目。

台灣交通部也率團參與盛會，呈現台灣ITS建設成果，爭取國際商機，展現建立台灣智慧運輸島的願景。

全球智慧運輸界最大年度盛會-第26屆智慧運輸世界大會今（23）日舉行頒獎，圖左起...
全球智慧運輸界最大年度盛會-第26屆智慧運輸世界大會今（23）日舉行頒獎，圖左起為工研院董事長李世光，接受亞太ITS協會秘書長HajimeAmano，頒發亞太區產業成就獎 。 圖／工研院提供
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全球智慧運輸界最大年度盛會-第26屆智慧運輸世界大會，21~25日在新加坡新達城...
全球智慧運輸界最大年度盛會-第26屆智慧運輸世界大會，21~25日在新加坡新達城國際會議展覽中心舉行。圖左起為交通部科顧室主任王穆衡、工研院資通所副所長鄭聖慶、工研院董事長李世光、經濟部技術處簡任技正林浩鉅。 圖／工研院提供
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工研院今（23）日於新加坡獲頒ITS世界大會亞太區產業成就獎，與美洲Panaso...
工研院今（23）日於新加坡獲頒ITS世界大會亞太區產業成就獎，與美洲PanasonicNorth America、歐洲Connected Places Catapult齊名。 圖／工研院提供
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