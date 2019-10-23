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美食外送員僱傭、承攬霧煞煞 勞動部：依個案事實認定

2019-10-23 12:45經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

勞動部次長林明裕表示將與食品外送業者就派單合理化、App設計等進行討論。記者黃義...
勞動部次長林明裕表示將與食品外送業者就派單合理化、App設計等進行討論。記者黃義書／攝影
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美食平台外送員議題繼續延燒，藍委蔣萬安今（23）日在立法院衛環委員會中指出，承攬或雇傭關係，不應是業者說了算，要求勞動部儘速訂出認定標準，且不管最後認定是什麼關係，勞動部都有責任保護弱勢工作者的職災預防機制。

對此，勞動部政務次長林明裕答詢表示，二位已身故的外送員和美食平台業者的個案已確認為僱傭關係，但這樣的認定，不得推及所有人，應就個案事實來認定。

但，立委陳靜敏指出，即便不是僱傭關係下，勞動部也應提供美食平台外送員更深入的保障。綠委林淑芬也質疑，勞動部認為美食平台外送員和業者之間的關係，究竟是承攬，還是僱傭，是依個案來認定，難道勞動部要為「新經濟平台」背書嗎？勞動部能夠提供的勞動保護究竟是什麼？

此外，藍委陳宜民指出，美食外送平台的商業行為大約2012年便已進入台灣，但公平會至今卻未針對美食外送平台業者的集體壟斷和剝奪性的定價…等情形，進行過任何的相關調查。對此，公平會服務業競爭處林慶堂處長答詢表示，公平會已主動立案調查，但調查需要一定的行政程序，二個月內會公布調查進度報告。

林明裕進一步指出，明（24）日會議的重點在討論美食平台外送員的「職業安全維護」和「社會安全保障」，將加強派單的合理化，包括APP設計需強化加入安全係數，且若個案認定為僱傭關係者，更需加保第三人責任險、團體傷害險，且勞保、健保勢必由雇主負擔。若認定個案為承攬關係者，勞動部也建議業者應善盡企業社會責任，給予美食平台外送員更多的保護。

此外，桃園市政府及台北市政府已分別針對foodpanda及Uber Eats開罰6萬元和30萬元，與勞動部職安署原先認定的175萬元有相當大的落差。對此，林明裕表示，尊重各縣市政府的裁罰結果。

據了解，明（24）日將與會的9家業者包含：foodomo、foodpanda、Uber Eats、Deliveroo（戶戶送）、有無快送、Lalamove啦啦快送、Quick pick、街口快送、Cutaway，台北市及新北市勞動檢查處也會參與。

討論議題包含：如何建立合理及適當的派單機制避免食物外送員因送餐壓力發生意外，以及進一步強化外送作業的安全法令規定，例如修正職業安全衛生設施規則等。

另外，職安署10月2日已經發布食物外送作業安全指引，內容包含外送作業安全評估機制、外送業者的責任及安全管理計畫訂定及稽核。職安署表示，24日也會與業者就指引如何修正才能強化外送作業安全等議題進行討論。同時，今（23）日勞動部也特別在官網首頁增闢「食品平台外送員勞動權益保障專區」。

勞動部公平會
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