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美食外送員議題沸沸揚揚 國發會、勞動部不同調

2019-10-23 12:42經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

美食平台外送員議題繼續延燒，立法院衛環委員會今（23）日邀集勞動部、經濟部、財政部、公平會、金管會、衛福部就「食品平台外送員權益保障」進行專題報告，並備質詢。

除了究竟美食平台外送員是承攬或僱傭關係吵得沸沸揚揚外，針對國發會20日自行邀集美食平台外送業者聆聽意見及交流，會後國發會主委陳美伶定調「在自律、他律與法律平衡的原則下，找出最妥適的解決方案，讓平台經濟可以成為數位轉型的新產業模式且正向發展」，引發國發會和勞動部不同調的雜音，也成為今日質詢焦點。

藍委王育敏今在立法院衛環委員會中質詢指出，國發會和勞動部對美食平台外送業者的態度不同調，甚至20日的會議也未邀集勞動部和交通部代表與會，質疑勞動部對美食平台外送業者的管理，恐淪為雷聲大、雨點小。綠委林淑芬更直批國發會在亂搞，要求國發會和勞動部要心口一致。

對此，勞動部政務次長林明裕答詢表示，美食平台外送業者的自律和法律規範一定要同步進行，明（24）日勞動部將再邀集9家外送業者召開座談會，就外送派單機制、食物外送平台指引修正及外送作業法令等三議題進行討論。

勞動部國發會立法院
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