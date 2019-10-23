休士頓 航太產業、觀光發展有看頭

2019-10-23 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／休士頓即時報導



休士頓（Houston）是美國德克薩斯州的第一大城，全美國第四大城，他也被稱為「太空城（Space City）」，休士頓以石油、航空工業和運河聞名世界，這個城市可以說是一個觀光、商業價值並列的城市，這些年來，石油產值占比一直在降低，反而是航太的相觀產值不斷增加，也因為觀光、商務兩大商機同步加持，長榮航空這條線的年平均載客率達88%。

雖然是全美第四大城，然而長榮航空休士頓航線的載客率令人驚訝；他是目前國內航空業者中唯一直航休士頓的業者，隨著這個城市的發展，商務客外，國內前往的觀光客也增加，長榮航空休士頓已經是天天有航班，而且載客率都相當好，7月載客率高達92%、8月載客率也有87%，平均一年的載客率達88%，算是在長榮各航線中載客率非常高的航線。

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這個城市非常特別，是世界重要的能源工業重鎮，特別是石油近6成的產業都跟能源相關的產業有關，然而在城市發展的過程中，考量到這樣依賴石油相關的產值會受到油價波動影響，近年來不斷拉高其他產業的產值，像航太產業就是其中之一，航太相關的產業占比約4成。