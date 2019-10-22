稅務服務數位化 資誠：用自動化工具取代Excel
資誠聯合會計師事務所今（22）日舉辦「管理與稅務數位創新—邁向管理新紀元」研討會，資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，企業財稅部門常以Excel等人工方式進行資訊整理，除資料蒐集流程效率不彰外，但選擇合適的資訊工具，則可讓管理者迅速取得所需資訊，諸如有效稅率、移轉訂價模擬等，更可從而做出對症下藥的決策。
曾博昇表示，財稅部門運用Excel整理資料，當企業本身遇到營運問題時，往往調度資料出來會非常困難，負責人也很難從數百、數千封Email與「最終版」文件當中，找到當下最適切的文件與資料，無論是資料的一致性或正確性，這類品質面的議題，往往造成企業面臨更大的風險。
曾博昇指出，財稅部門要導入自動化工具，最重要的是成本效益考量，建議挑選平時最常接觸、最費工的項目進行導入，譬如資誠過去曾有一個客戶，經常交付財會人員，以人工方式從銀行取得當日匯率資料，再計算企業所須匯兌問題，這項工作導入自動化工具後，便可大幅減輕同仁負擔。
曾博昇列出五大問題，作為企業檢視是否需要展開數位化的判斷依據，包括：是否有費時、費力的資料處理流程？是否需要快速將大量內外部資訊轉化為有用資訊，流程卻缺乏彈性？是否有累積的營運資料要分析，卻僅有基本的Excel工具？是否發現集團遍及各地之公司，卻無法即時掌握營運狀況？是否不確定資料分析方式是否正確、又不知如何應對資料分析之結果？
曾博昇表示，在跨國貿易的資料大海當中，財會人員的專業在於揀選正確、有用的資料，這部分仍是近年人工智慧無法取代的任務，自動化工具應成為財會人員減輕負擔的助力，而不必怕工作被機器人取代。
資誠也於論壇現場展示內部工具，當企業將資料導入後，管理者即能夠以視覺化圖表，即時掌握各地分公司的獲利困境、移轉訂價的利潤與稅務風險等。
資誠創新諮詢公司執行董事盧志浩表示，面對全球化、新科技及高度透明化的新環境，企業為了順應情勢並發展競爭力，必須能夠迅速且即時掌握內外部大量資訊，並據以管理及行動。決策時間的長短決定了企業順應速度的快慢，而透過適當的科技運用，可以讓決策流程變得更輕鬆、更頻繁，同時維持決策品質。
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