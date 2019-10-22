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伺服器網通大廠回台 鴻佰、智邦急徵千名工程師

2019-10-22 18:07經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

受到美中貿易戰的影響，伺服器、網通設備為回流臺灣製造的主力產品。伺服器大廠-鴻海集團旗下鴻佰科技在勞動部「台灣就業通」網站上徵才近200人，其中品保工程師月薪上看7萬元；智邦徵才700人。

勞動部進一步指出，鴻佰科技徵才近200人，職缺涵蓋品保工程師、測試工程師、倉庫帳務人員等職缺，其中品保工程師的月薪上看70,000元。

此外，網通大廠智邦科技今年積極擴廠，目前招募新血超過700人，勞動部呼籲求職者可多把握機會。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，今年9月各公立就業服務機構新登記求職人數總計58,525人，較8月減少3.28％，新登記求才人數為94,855人，較8月減少9.96％，求供倍數為1.62倍，平均每一位求職者有1.62個工作機會。

勞動部工程師求職
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