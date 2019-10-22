杏輝天力開拓國際市場 提高國際能見度

2019-10-22 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



杏輝醫藥集團子公司杏輝天力近年挾開發多年有成的天然植提原料，積極參加海外大型展覽，開拓國際市場。繼10月初參加亞洲最大歷史最悠久的日本保健食品原料展Health Ingredients Japan(簡稱Hi Japan)後，10月中旬再度遠征拉斯維加斯參加2019美國國際醫藥及保健食品原料西部展 (SupplySide West 2019)，提高杏輝在國際能見度。

SSW展為全球最大，標榜天然、健康與創新的食品原料、動植物提取物及寵物食品原料的專業展會，每年參展廠商高達數千家，吸引全球注目。杏輝天力將旗下最具實力的主力產品管花肉蓯蓉提取物、茯苓三萜提取物和核桃肽粉，介紹給全球買家。其中，管花肉蓯蓉提取物更榮獲前十大中國醫藥原料最佳品質肯定，於中國醫藥原料（美國）品牌展覽會中代表展出，顯示該產品的品質及特殊性備受肯定。

杏輝多年來專注研發強化大腦健康及肌肉能量的天然提取原料，針對預防醫學、高齡化、亞健康族群、慢性難治性疾病之保健輔助等；管花肉蓯蓉提取物已獲15國32個專利授權，並發表了6篇研究報告於國際期刊，原料行銷多國，在台灣開發的產品通過衛生署｢延緩衰老｣健康食品認證；茯苓三萜提取物則獲17 國60項專利，所開發產品通過｢免疫調節｣及｢輔助調整過敏體質｣健康食品雙認證。最新研發的杏補宜核桃肽粉，今年除了榮獲中國植物提取物產品創新獎，其神經保護功效研究報告發表於國際期刊，近期也獲得功效及製程等專利。

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杏輝天然植提原料研發成果豐碩，源於集團核心技術能力及溯源系統，嚴格控制品質，並以獨特的專利技術與實證資料，開啟天然植物原料全球化之路，期望創造杏輝另一產業價值。