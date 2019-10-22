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9月失業率3.8％ 近三年同月新高

2019-10-22 17:06經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

主計總處今（22）日公布9月失業率為3.8%，畢業季因素淡化，較8月下降0.09...
主計總處今（22）日公布9月失業率為3.8%，畢業季因素淡化，較8月下降0.09個百分點。不過，與去年同期相比，仍上升0.04個百分點，為近三年同月最高。圖／主計總處提供
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主計總處今（22）日公布9月失業率為3.8%，畢業季因素淡化，較8月下降0.09個百分點。不過，與去年同期相比，仍上升0.04個百分點，為近三年同月最高。

受畢業季影響，每年失業率在6至8月都會相對攀升，並在9月下降，·不過，今年8月至9月的失業率減幅卻是近三年來最小減幅，去年和前年同期減幅分別達1.11、1.12個百分點。

至於失業率攀三年同期新高是否與大環境因素有關，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，景氣面還是應從季節調整過的失業率來看，9月季調後失業率為3.74%，較8月微幅上升0.1個百分點，仍屬於穩定區間。

潘寧馨說，從2017年9月以來，季調失業率一直在3.69％至3.75％間震盪，且近幾個月的季調後失業率變化，均在0.01間上下震盪，反映大環境對失業率影響有限，看不出有明顯惡化現象，勞動市場相對仍處於穩定的態勢。

若按年齡層分析，雖然畢業季淡化，但9月青年失業率仍居高，20歲至24歲失業率12.86%，較8月下降0.19個百分點，居各年齡層之冠；25至29歲失業率6.87%，上升0.16個百分點。另外，按教育程度分析，大學以上失業率4.98%居冠，較8月下降0.15個百分點。

值得注意的是，主計總處現行人力資源調查教育程度之定義，是依照內政部戶籍人口統計，將畢業者、在學中或肄業者統一歸入該教育程度級別。

但OECD對教育程度調查的定義僅包含畢業者，也就是已經取得文憑的最高學歷，並不包含在學及肄業生。

潘寧馨表示，為與國際接軌，將在明年1月起擴充在學狀況問項，對於在學中及肄業者增加詢問畢業最高學歷，並回溯推估時間數列。

主計總處今（22）日公布9月失業率為3.8%，畢業季因素淡化，較8月下降0.09...
主計總處今（22）日公布9月失業率為3.8%，畢業季因素淡化，較8月下降0.09個百分點。不過，與去年同期相比，仍上升0.04個百分點，為近三年同月最高。圖／主計總處提供
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