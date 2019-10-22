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因為媒合所以承攬？外平台經濟下，外送員契約爭議

財長向政院喊話 希望支持輸銀增資

2019-10-22 16:09經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

財政部長蘇建榮今（22）日出席中國輸出入銀行新南向成果發表會時，致辭時幫輸銀喊話，輸出入銀行在新南向政策扮演著關鍵角色，背後勢必要有充沛的資金，因此希望行政院支持未來增資，以利輸銀能協助更多廠商拓展海外市場。

蘇健榮說，政府自2016年實施新南向政策以來，截至今年9月，輸銀在新南向核貸已達超過630億元，輸出保險也有超過670億元的承做量，也跟11個國家、45家合作銀行，有轉融資的關係，提供廠商完整的資源，提升競爭力，其背後需要充沛的資金支持。

會後接受媒體訪問時，蘇建榮補充說明，輸出入銀行增資案要看國庫情況，仍須行政院框列預算，並不是說一下子就要做到，由於現在輸銀的資本額只有306億元，值得進一步思考擴大，但並非明年一定要做到。至於未來要增資多少？蘇建榮說，要看國庫的情況。

新南向政策保險財政部
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