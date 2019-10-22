竹科生醫園區廠房供不應求 將啟動擴建
2019-10-22 16:07
經濟日報 記者李珣瑛
／新竹即時報導
竹科位於竹北高站旁的生醫園區，近年來發展益發蓬勃！竹科管理局局長王永壯今（22）日宣布，鑑於將於明（2020）年3月完工的第2生技大樓標準廠房，所有空間已經被等候進入廠商搶訂一空。竹科決定啟動第3生技大樓標準廠房的規劃與興建作業。
竹科管理局今天舉行例行記者會，邀請竹北生醫園區廠商：千才生醫、及台生材兩家傑出廠商簡報。
王永壯致詞時表示，生醫園區2018年的營業額3.29億元，較2017年成長8.2%；累計今年前八個月營業額3.31億元，交出年增44.3%的佳績，並一舉超越2017年全年度的營收，成績表現相當耀眼。
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由於，生醫產品需要認證，生醫園區的進駐廠商陸續進入產品上市期， 預期這兩年的業績將會有爆發性成長。
王永壯透露，興建中的第2生技大樓標準廠房，原先怕廠商進駐情況不夠踴躍，還給予申請廠商租金打九折的優惠。沒料到，排隊申請進駐的廠商十分熱烈，大樓尚未完工，已經確定進駐率可達100%。於是，竹科管理局加速展開第3生技大樓標準廠房的規劃作業，將儘速呈報行政院核定，以提前興建來滿足生技廠商的需求。
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