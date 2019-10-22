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勞動部：將職場新托育模式 納入托兒設施補助範圍

2019-10-22 15:10經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

勞動部今（22）日宣布將職場托育模式納入托兒設施補助範圍，新增「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」，以鼓勵企業營造友善職場育兒環境。 

勞動部指出，「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」兩者設置型態適合收托人數較少且較為彈性，例如職場互助教保服務中心不要求室外活動空間，得以室內活動空間替代、放寬設置樓層至4樓及企業現有的護理人員、廚工得共用等，更能符合職場設置員工托兒設施的需要。

勞動部指出，為鼓勵雇主提供友善員工托育措施，勞動部依據《性別工作平等法》第23條規定，訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，補助雇主設置員工哺（集）乳室、托兒設施或提供受僱者托兒津貼。

勞動部進一步指出，有鑒於企業設置托嬰中心或幼兒園常受限於內外部空間及人員有限，特與衛福部、教育部共同研議推動職場新型態托育模式，並於近日修正「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」。

勞動部指出，在收托0至2歲幼兒部分，衛福部已發布企業得辦理「社區公共托育家園」，收托2~6歲部分，教育部依據《幼兒教育及照顧法》，日前亦新增「職場互助教保服務中心」的托育模式，皆納入托兒設施補助範圍，以鼓勵企業營造友善職場育兒環境。 

勞動部強調，依據新修正的補助辦法，雇主新興建「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」托兒設施，第1年最高補助300萬元，設置完成後，連續5年可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元。勞動部歡迎有意願設置托兒設施的事業單位，可以先申請免費專家入場諮詢輔導，協助事業單位規劃及申請立案。

有關事業單位設置托兒設施補助，每年分二期（年初及年中）受理申請，詳情可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網，或洽詢服務專線02-3343-1118。

托兒職場托育
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