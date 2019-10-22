8月底再生能源裝置容量年增23.3％ 太陽光電占比逾半
2019-10-22 12:29
經濟日報 記者林于蘅
／即時報導
主計總處指出，今年8月底我國再生能源裝置容量20萬瓩，年增23.3％，占總發電裝置容量比重13.4％，較去年同月底提高2.3個百分點。
其中，今年8月底太陽光電裝置容量占整體再生能源比重過半，且因政策獎勵全民參與設置太陽光電發電設備，太陽光電源於自用發電設備者逾93%。
裝置容量係指已商轉發電機組，依據經濟部能源局統計，近年政府積極推動再生能源政策下，我國再生能源裝置容量逐年升高，2017年底及2018年底分別為526及625萬瓩，年增11.3％及18.8％。
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再生能源包含太陽光電、風力、慣常水力（抽蓄以外的水力發電）、地熱、生質能、廢棄物等。各能源別中，太陽光電受惠於政府大力推展，裝置容量自去年5月底超越慣常水力，穩居再生能源之首，今年1至8月新增95萬瓩，對再生能源裝置容量增長之貢獻率達98.6％。
影響所及，今年8月底太陽光電裝置容量達368萬瓩，占整體再生能源比重超過51%；至於慣常水力的裝置容量，雖與去年同月底持平為209萬瓩，但占比不及三成，較去年同月底減少6.8個百分點。
就發電主體別觀察，因政策獎勵全民參與設置太陽光電發電設備，今年8月底源於自用發電設備者的太陽光電比重超過九成三；風力發電源自民營電廠及台電，各占57.1％及42.3％；另慣常水力則有98%來自台電。
併計各再生能源別，自用設備裝置容量所占比率為57.8％，高於台電（34.4％）及民營電廠（7.8％），為再生能源發展主力。
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