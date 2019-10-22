亞太電、全家跨界合作 智能販賣機進駐便利商店

2019-10-22 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



鎖定「虛實整合」通路趨勢，亞太電（3682）今（22）日宣布與全家便利商店跨領域合作，「智能販賣機」進駐全家科技概念2號店，串聯顧客手機與店內機器設備，消費者未來可在全家會員App下訂、販賣機取貨，提供顧客線上與線下無縫接軌的購物體驗，且嘗試解決零售業人力不足等痛點，成為業界第一個將智販機導入便利商店的電信業者，開啟智慧零售新布局。

亞太電表示，根據美國研究機構PMR（Persistence Market Research）指出，全球智慧販賣機產值正以15.3%的年複合成長率快速成長，預估2025年將超過15億美元，智販機成為零售業進行數位轉型的新趨勢；亞太電攜手全家，成為業界第一個將智販機導入便利商店的電信業者，整合O2O消費模式，透過大數據推動精準行銷，提升零售業管理效能。

全家便利商店科技概念2號店10月中開幕，位於松山區人口密集區域，秉持科技零售創新實驗平台理念，除導入科技硬體設備，更透過合作夥伴軟體研發，積極挖掘零售產業不同面向發展可能性。亞太電為全家合作夥伴之一，在科技概念2號店進駐業界首台穿透式櫥櫃式智能販賣機。

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亞太電表示，透明的櫥櫃不僅可讓消費者直接看到實品，提升購買意願，同時提供五大智能消費模式包含： 一、O2O整合：消費者未來可透過全家App在網路下訂、販賣機取貨，提供O2O無縫購物體驗。

二、行動支付：因應行動支付趨勢，採無現金支付方式，消費者用手機一刷，就可拿到商品。

三、營運效能：串聯全家 POS 系統，店員可即時掌握營收及商品狀況，提升訂單帳務與庫存管理效能。

四、大數據分析：透過大數據分析消費行為，掌握消費者喜好，推動精準行銷。五、互動行銷：提供數位屏幕，透過影音廣告或遊戲，推動互動行銷。