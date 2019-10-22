鎖定高階醫材與照護市場 醫電高峰論壇搶進新南向商機
2019-10-22 11:11
經濟日報 記者嚴雅芳
／即時報導
醫療新南向商機夯，為了讓國內醫療器材產業快速切入新南向的市場需求及通路，以台廠優勢搶攻未來智慧醫院及照護缺口，今（22）日登場的「2019醫療電子與器材國際高峰論壇（MEDiT）」將主題鎖定「醫療器材拓商機、南向連接拚雙贏」，經濟部工業局副組長李佳峰表示，台灣位居於亞太的中心，具醫療器材研發及製造能量，在政府新南向的推動下，許多廠商的布局已逐漸在新興市場開花結果。
根據行政院經貿談判辦公室資料，在政府的新南向政策下，2018年台灣與新南向國家貿易總額達1,171億美元，年增22%，新南向國家來台投資約3.9億美元，年增逾六成；在醫衛服務簽證等行政流程簡化下，2018年東協民眾來台就醫約15萬人次，較2016年增近一倍。
台灣2018年醫療器材廠家數已達1,128家，在工業局的帶領下，主動出擊鎖定高階醫材與照護市場，並以自身優勢搶進新南向商機。
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工研院生醫所所長林啟萬表示，MEDiT迄今已舉辦12年，已成為台灣醫療器材產業界最大型的指標性專業國際論壇。今年除了呼應政府新南向政策之外，並邀請包括醫材大廠Baxter 前工程創新代表Jing-kuang Chen，分享全球醫材產業從創新研發到產品上市之路。
由於台灣醫材廠無論是技術或品質都已具相當水準，若能加上創新概念或因應高齡社會的需求，輸出整體醫療照護服務模式，將能以創新服務或商業模式進軍國際市場。
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