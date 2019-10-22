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新台幣開盤 貶值0.8分

2019-10-22 09:08經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（22）日早盤以30.600元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日終場以30.592元兌1美元，升值1.9分作收；今早開盤小幅貶值之後，旋即反轉向上，重回30.5字頭，目前來到30.574元價位。

新台幣
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