美食平台與外送員關係 行政院：暫不做通案認定

2019-10-21 22:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 /台北即時報導



美食外送平台與外送員之間關係屬僱傭或承攬？行政院秘書長李孟諺表示，今（21）日邀集國發會、勞動部、交通部、金管會及經濟部就此討論，目前暫不會做通案認定，會由主管機關針對每個不同個案的樣態來認定，勞動部也將於24日與各外送平台業者召開座談會，以進一步釐清相關問題。

美食外送平台近日發生多起外送員的交通事故，由於責任釐清議題，引發平台與外送員之間屬於僱傭或承攬的討論。勞動部認定雙方屬於僱傭關係，不過國發會昨邀集平台及業者與專家學者彙整出的意見，則認為應尊重外送員工作型態、意願與選擇。

李孟諺會後表示，目前優先要做的，是要保障外送員的安全及權益，例如希望業者就外送平台的下單機制與流程進行檢討，避免外送員在駕駛車輛或停等紅燈途中，同時還持續操作手機接單，另外也希望檢討限時送達的機制，以免因此增加風險。

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李孟諺指出，目前已知有部分外送平台業者自行額外替外送員承保團體傷害險等保險，這能提供外送員更多額外的保障，也希望其他的平台業者能跟進，為每天在大街小巷穿梭送餐的外送員，提供更多保障。

至於雙方屬於承攬或僱傭關係？李孟諺表示，由於不同的外送員有各種很多不同的樣態，有的可能本身有正職，一天只送幾小時，也有的時間比較長，而各國對於外送員、平台間關係的認定也各有見解。

李孟諺表示，因此，暫時不會就此做通案認定，並將由主管機關針對每個不同的個案之實際樣態，來認定兩者關係，並藉這些個案持續爬梳、釐清。