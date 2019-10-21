劉憶如談負利黑洞 學者看好美債黃金

2019-10-21 22:00 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



北威論壇講者台新投顧總經理李鎮宇（左起）、財信傳媒董事長謝金河、論壇發起人劉憶如、寬量國際策略長谷月涵、國票金控總經理丁予嘉等。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「許多金融名人批評負利率政策實為飲鴆止渴、弊大於利。」香港北威國際集團董事總經理劉憶如21日在「北威論壇」秋季場壓軸演講指出，「但反觀台灣的債券市場，除了台商回流等政策導向外，負利率會是一個很大的吸引力。」台新投顧總經理李鎮宇亦分析美中貿易戰邊打邊談，適合看多美債、黃金。

歐洲無藥可用

對許多國家來說，10年內景氣可能都還沒恢復到可以加息的階段，想刺激景氣，就只能從「零利率」退縮至「負利率」。劉說，「所謂政府也不過只有貨幣政策跟財稅政策可用，人類已經把能用的貨幣政策都用完了。」負利率債券的投資人，有可能對未來極不樂觀，她說，即使負利率無法保本，但其他投資的風險更高。

香港北威國際集團董事總經理劉憶如認為，人類已經把能用的貨幣政策都用完了。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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劉憶如說，很多人討論美國會不會負利率？其實美國經濟情況已經很好了，因為上次大家利率是零的時候，美國有把握機會調升，歐洲沒有這個良方可以用，只能讓利率變成負的，美國能抗拒央行不用貨幣政策，只能用財政政策，最後還是需要靠發鈔票來解決債務，如果沒有辦法克制飲鴆止渴的狀況，那該怎麼辦呢？

關於美國的印鈔機策略，劉憶如認為，美國有足夠的科技跟配套可以支撐，所以印鈔票救經濟的策略，暫時能繼續使用，但其他國家並沒有美國的優渥條件。

劉憶如分析，目前全球負利率債券金額已達17兆美元，已占全球債券總額1/4；不但負利率債券國家愈來愈多，而且已從原本的政府公債，進一步擴散至企業發行的公司債，甚至銀行提供的負利率存款。如同美國前財長桑默斯在國幣貨幣基金及世界銀行年會中的論點：「大家都困在零利率中，這是一個黑洞的世界。」

看好美債、黃金發亮

在北威論壇上，台新投顧總經理李鎮宇也分析了2020投資趨勢，2018年行情關鍵為美元，看對美元者得天下，2019年美中貿易戰邊打邊談，適合看多美債、黃金。殖利率曲線趨平機率偏高，聯準會升息0~2次，美股超跌、調整為正向，1、4季攻，2、3季守。

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