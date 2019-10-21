北威論壇提警語 丁予嘉：蕭條或戰爭

2019-10-21 21:59 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



國票金控總經理丁予嘉21日在北嘉論壇表示，「負利率當前，人類依然學不到教訓！」（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「負利率當前，人類依然學不到教訓！」國票金控總經理丁予嘉21日在北威論壇表示，80年代貨幣經濟學開始散場，那時一年的定存15%。丁予嘉分析產出缺口、貨幣政策、貧富差距、民粹、國族與貿易保護主義等現象，認為人類終究可能面臨最不樂的結局：「大蕭條，或是戰爭。」

經濟預言故事

丁予嘉指出，產出缺口是一個指標，潛在能夠產出的最大量，跟社會實際的產出相差，產出缺口數字若是負的，意思就是供給大於需求，所有的產能閒置在那邊，因為需求少。不論是美國、中國、歐洲，只要看產出缺口就可以看見股市脈動。

2001年911事件後，FED就開始不停降息，股票就開始跌了，2002年經濟變好，但FED持續在降息，直到2003年的1%，央行只剩下貨幣政策，新凱因斯派近幾年在經濟學界乏人問津。日本是最好的例子，政府推政策，但第2年GDP就沒了。2003年後金融業因科技進步，丁予嘉說，「金融創新讓所有的事情都變了，房地產漲翻了，已經不是不動產。」

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最不樂的故事結局

丁予嘉指出，利率與貨幣政策的循環操作也是個大問題，人類歷經30年已經許多次循環，90年代的泡沫還沒有破完全就降息，於是泡沫又起來、又破了，然後又降息，已經3次了，丁說，「現在已經沒有一樣東西不是泡沫！」

再來就是貧富差距問題，「貧富懸殊的痛絕對比大家想的要大，泡沫很快就會破了，」同時面對低成長、低利率、低通膨，丁強調，「沒有東西是會漲的，因為任何新科技出現，產能立刻出來，不會產生通膨。」

丁也指出更難以解答的問題：民粹、國族主義與地緣紛擾、與貿易保護主義。貨幣政策只會變成泡沫，然後QE降息，加上資本主義背後貪婪的慾念。丁予嘉說：「故事結局說出來不太好聽，恐怕會變成選項A，再次豐富中的貧窮：大蕭條；或選項B，大衝突：戰爭。

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