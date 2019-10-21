經濟部：全年外銷接單難正成長 年底仍有接單旺季

2019-10-21 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



經濟部今（21）日發布9月我外銷接單455.3億美元，年減4.9%，呈連續11月負成長走勢；經濟部表示，外銷接單受惠國際手機新品上市及年終銷售旺季，年底接單旺季仍旺，但難超越去年，今年全年接單難繼續成長，預估將呈負成長4%至6%。

經濟部統計處長黃于玲分析，第4季進入歐美銷售旺季，受惠於國際品牌智慧手機新品上市效應，5G基礎建設持續擴展，估計第4季接單會比第3季好，但去年基期偏高，預期我接單減幅將呈逐月收斂走勢，最快於今（2019）年12月轉為正成長。

今年前九月我累計接單金額為3489.6億美元。黃于玲指出，若今年全年接單要呈正成長，須在接下來3個月，平均每月接單金額須達到543億美元，以目前經濟情勢而言，今年全年接單金額難超越去年全年5118.2億美元。

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今年9月接單金額455.3億美元，月增13.7%，年減4.9%。第3季接單金額為1261億美元，為歷年同季次高，年減5.4%。

若進一步觀察我主要接單貨品，黃于玲指出，受惠於國際品牌智慧手機新品上市及年終銷售旺季需求增溫，帶動資訊通信及電子產品訂單較上月成長，但和去年同期相較，則分別年減1%及4.3%。她分析，原本預期今年全球需求受到美中貿易戰影響，但從9月接單來看，智慧手機新品銷售佳，帶動第4季需求。

至於光學器材9月接單20.1億美元，年減2.5%，主因面板市場供過於求，價格續跌，惟背光模組接單成長，加上光學鏡頭受惠於於智慧手機新品上市，需求增加，抵銷部分減幅。

至於傳統貨品，黃于玲表示，受美中貿易紛爭干擾，及國際原物料行情較去年大幅滑落，因而影響接單，致基本金屬接單年減18.9%、塑橡膠製品年減6.5%、化學品年減28.7%、機械年減12.1%，全面收黑。

展望未來，黃于玲表示，全球景氣趨緩，國際貿易紛爭未解，市場需求續呈保守，惟第4季進入歐美年終銷售旺季，國際品牌智慧手機新品上市效應，加上5G基礎建設、高效能運算、AI人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，可望推升資通信及電子產品接單持續成長。

她並認為，整體來說，第4季整體接單會較第3季來得佳，年底旺季仍在，年底接單情勢不差，惟去年基期偏高，因此仍會呈負成長走勢。