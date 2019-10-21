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傳產接單輪流慘！9月化學品接單跌幅高達28.7%　

2019-10-21 19:30經濟日報 江睿智／台北即時報導

一個台灣，兩個世界。我科技類貨品接單有轉佳之勢，傳產貨品接單仍悽悽慘慘。因油價下跌、市場供過於求，9月我化學品接單跌幅達28.7%，為2009年6月以來最大跌幅，十年來跌最重。

今年8月我機械接單減幅達26.2%，是自2009年9月以來、十年來最大跌幅。9月機械貨品接單15.3億美元，年減12.1%，經濟部統計處長黃于玲表示，這是今年以來第2小減幅，機械貨品接單是否不再繼續下跌，還有待觀察。

我傳產接單，除了塑橡膠製品9月接單年減6.5%，基本金屬、化學品、機械貨品接單跌幅仍重，皆達兩位數。

其中，9月化學品接單14.8億美元，跌幅達28.7%。黃于玲指出，化學品接單跌幅如此之大，主要有四大原因。一是美中貿易紛爭未解，全球需求下滑；二是國際油價下跌；三是海外新產能開出，供給增加，使得價格進一步下跌；四是國內部分廠商進行定期檢查，接單能量減少。

黃于玲表示，國內廠商定期檢查屬短期性因素，預估下個月化學品接單能量就會提升，跌幅可稍有減緩。

國際油價經濟部
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