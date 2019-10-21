維豐橡膠首參展 董座滿意按讚
2019-10-21 19:03經濟日報 維豐橡膠首參展 董座滿意按讚
【巴黎訊】維豐橡膠10幾年來第一次到法國參加汽配展，董事長李正雄說，效果比預期更好。
成立於1978年的維豐橡膠公司，是專業生產汽機車及各類機器零配件專用橡膠管及O型環的專業大廠，產品獲得國內外知名企業都採用，是台灣績優橡塑膠製造廠。
維豐自創LeeKuma品牌，具備各種特殊用途橡膠管和異形管的研發製造技術，可耐油、耐酸鹼，規格少量多樣，精密度均在日本JIS標準以上，產品優異遍銷美國、加拿大、日本、中國及歐亞各國。
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維豐參加的展覽以汽配、五金、機械設備、塑橡膠設備展為主，董事長李正雄強調，凡是機械生產需要橡膠管件，都需要維豐的產品技術支援。
李正雄本身也是彰化縣進出口公會常務理事，常年協助政府推動國外展覽，希望政府的補助思維，也可以考慮從拓展商機的角度思考新方法，比如駐外單位協助於展覽期間舉辦買家交流會、媒合會，協助廠商多拿幾張訂單，這跟補助參展都是具體的效益。
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